Зарема Салихова: «В инфраструктурный проект «Спартака» надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о текущем сезоне красно-белых.

«Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел. Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», – сказала Салихова.