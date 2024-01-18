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    • Зарема Салихова: «В инфраструктурный проект «Спартака» надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков»

    Зарема Салихова: «В инфраструктурный проект «Спартака» надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о текущем сезоне красно-белых.

    «Похоже, в этом сезоне в инфраструктурный проект надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков, Эшуорта сделать ответственным (вот и при деле, наконец). Не зря ash в переводе с английского – это пепел. Либо криофабрику, чтобы сразу замораживать жидким азотом любые мысли о чемпионстве», – сказала Салихова.

    • «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Зимой Томаш Амарал сменил Пола Эшуорта на посту спортивного директора клуба. Сам Эшуорт стал техническим директором «Спартака».

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1705588250
    Сначала серпентарий на одну гадюку.
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    dragoff
    1705589695
    Единственная реально похороненная мечта - это, чтобы Салихова и Мостовой забыли что такое Спартак
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