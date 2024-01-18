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    • «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024

    «Атлетико» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/8 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024 в 23:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Атлетико»: Облак, Кансеко, Витсель, Хименес, Лино, Ньигес, Коке, Де Пауль, Льоренте, Мората, Гризманн.

    Главный тренер: Диего Симеоне

    «Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Вальверде, Модрич, Беллингем, Родриго, Жуниор.

    Главный тренер: Карло Анчелотти

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Реал»

    Атлетико-Реал Мадрид смотреть онлайн 18 января

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    Источник: «Бомбардир»

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