Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/8 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024 в 23:30 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Кансеко, Витсель, Хименес, Лино, Ньигес, Коке, Де Пауль, Льоренте, Мората, Гризманн.

Главный тренер: Диего Симеоне

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Вальверде, Модрич, Беллингем, Родриго, Жуниор.

Главный тренер: Карло Анчелотти

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»