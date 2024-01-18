Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Реала», 1/8 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024 в 23:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Кансеко, Витсель, Хименес, Лино, Ньигес, Коке, Де Пауль, Льоренте, Мората, Гризманн.
Главный тренер: Диего Симеоне
«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Камавинга, Вальверде, Модрич, Беллингем, Родриго, Жуниор.
Главный тренер: Карло Анчелотти
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Реал»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- Также игру будет транслировать «Фонбет».