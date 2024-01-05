Бубнов назвал позиции «Спартака», требующие усиления

Бывший спартаковец Александр Бубнов перечислил позиции, которые москвичам необходимо усилить.
«Спартаку» нужен центральный защитник в случае ухода Георгия Джикии. Играющие на краю обороны Даниил Хлусевич и Даниил Денисов – футболисты не того уровня, чтобы бороться за высокие места. На фланге также требуется усиление. Также красно-белым хорошо бы приобрести плеймейкера, чтобы закончить ротацию на этой позиции», – считает Бубнов.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Отставание от 1-го места – 8 очков.
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.