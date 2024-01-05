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    Бубнов назвал позиции «Спартака», требующие усиления

    Бывший спартаковец Александр Бубнов перечислил позиции, которые москвичам необходимо усилить.

    «Спартаку» нужен центральный защитник в случае ухода Георгия Джикии. Играющие на краю обороны Даниил Хлусевич и Даниил Денисов – футболисты не того уровня, чтобы бороться за высокие места. На фланге также требуется усиление. Также красно-белым хорошо бы приобрести плеймейкера, чтобы закончить ротацию на этой позиции», – считает Бубнов.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Отставание от 1-го места – 8 очков.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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    Источник: Sportbox

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    05.01.2024 21:01
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    Комментарии (16)
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    Светлана-Николаева-google
    1704477973
    Даже мне понятно что главная проблема это опорная зона...Без неё всегда кажется что защита очень плохая
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    Светлана-Николаева-google
    1704478102
    Умяров,Зобнин,Мартинс очень плохи в отборе мяча,Литвинов-более менее.Нужно ещё пару человек,и защита не будет столь плоха как кажется...
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    diktatop
    1704478393
    Защитная линия выстроена более мнение для уровня рпл. Литвинов один не вытянет опорку, а умяров Мартинс зобнин цп ближе к цап. А самый главный бич этого состава отсутствие какой либо замены дельфину... Напов нет совсем
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    YourFear
    1704519997
    Каждый год одно и тоже, может день сурка в свинарнике, повторять это реально столько лет, при том, что ничего даже не планирует меняться в свинарнике
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    САДЫЧОК
    1704526660
    Бубнов классный эксперт, Но Спартаку нужны 1. Центр нападения 2.Хороший вратарь типа Лантратова 3. Два центральных полузащитника
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    alefreddy
    1704539589
    нападающих разогнали нужен нап. защитник центральный согласен а про левый фланг что то он про Никакого Рябчука не вспомнил
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