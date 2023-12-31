«Крылья Советов» поддержали жителей Белгорода – город пострадал от обстрела

Главный тренер «Крыльев Советов» поддержал жителей Белгорода.

Город пострадал 30 декабря от обстрела.

«Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим после событий в Белгороде. Огромная благодарность врачам, которые самоотверженно борются за жизнь каждого человека. Их профессионализм и самоотверженность вызывает восхищение.

Сплоченность белгородцев, вышедших на улицы города, чтобы восстановить порядок – это гордость и пример для всех нас. Сила нашего общества – в единстве и профессионализме каждого», – сказал Осинькин.