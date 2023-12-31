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    Губерниев высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля небезнадежным.

    Московская команда под руководством испанского специалиста занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

    – Продержится ли Гильермо Абаскаль на посту главного тренера «Спартака» до конца 2024 года?

    – По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Если он не продержится, придет другой тренер. Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо. Это в интересах российского футбола. А так «Спартак» при Абаскале небезнадежен.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    31.12.2023 14:35
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    Комментарии (4)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1704022670
    Ссаная тряпка - вот будущее рыжего физрука. Гыгыгы
    Ответить
    k611
    1704026393
    Губерниева бы кто выгнал...
    Ответить
    САДЫЧОК
    1704033608
    Губерниев образец мерзости, ничего общего не имеющий с футболом!
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