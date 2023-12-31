Губерниев высказался о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев назвал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля небезнадежным.

Московская команда под руководством испанского специалиста занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

– Продержится ли Гильермо Абаскаль на посту главного тренера «Спартака» до конца 2024 года?

– По большому счету стране плевать, продержится Абаскаль или нет. Если он не продержится, придет другой тренер. Важно, чтобы «Спартак» играл не через пень колоду, а хорошо. Это в интересах российского футбола. А так «Спартак» при Абаскале небезнадежен.