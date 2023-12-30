Мостовой отказался что-либо желать «Спартаку»: «Команда отходит на третий план»

Александра Мостового попросили сказать предновогодние пожелания.

– Что пожелаете «Спартаку»?

– Ничего. У многих «Спартак» уже отходит на второй и третий планы. Они столько всего делают, что людям команда становится не особо интересна.

– Тогда что пожелаете российскому болельщику?

– Терпеть. Хотя я вижу, что никто особо не расстраивается. Нас везде забанили, но что с этим поделаешь?

Раньше люди в Европу уезжали, а сейчас это сложно сделать.