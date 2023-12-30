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    • Мостовой отказался что-либо желать «Спартаку»: «Команда отходит на третий план»

    Мостовой отказался что-либо желать «Спартаку»: «Команда отходит на третий план»

    Александра Мостового попросили сказать предновогодние пожелания.

    – Что пожелаете «Спартаку»?

    – Ничего. У многих «Спартак» уже отходит на второй и третий планы. Они столько всего делают, что людям команда становится не особо интересна.

    – Тогда что пожелаете российскому болельщику?

    – Терпеть. Хотя я вижу, что никто особо не расстраивается. Нас везде забанили, но что с этим поделаешь?

    Раньше люди в Европу уезжали, а сейчас это сложно сделать.

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
    • В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.12.2023 16:11
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Питерский князь
    1704002604
    Да никто, ничего не хочет желать срамтаку, кроме расформирования. :)))
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