Мостовой отказался что-либо желать «Спартаку»: «Команда отходит на третий план»

Александра Мостового попросили сказать предновогодние пожелания.
– Что пожелаете «Спартаку»?
– Ничего. У многих «Спартак» уже отходит на второй и третий планы. Они столько всего делают, что людям команда становится не особо интересна.
– Тогда что пожелаете российскому болельщику?
– Терпеть. Хотя я вижу, что никто особо не расстраивается. Нас везде забанили, но что с этим поделаешь?
Раньше люди в Европу уезжали, а сейчас это сложно сделать.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 5-м месте в РПЛ.
- В активе москвичей 30 очков в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.
Источник: «РБ Спорт»