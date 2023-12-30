«Сочи» выпустил предновогодний ролик

Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, посвященное грядущему Новому году.
Ролик получил название «Время чудес или Дед Мороз меняет все».
В нем история про исполнение желания школьника, попросившего, чтобы его везде окружали футболисты сочинской команды.
В частности, нападающий Георгий Мелкадзе перевоплотился в таксиста.
- «Сочи» – последняя команда РПЛ по итогам 18 туров.
- В декабре команду возглавил Роберт Морено, ранее тренировавший сборную Испании.
Источник: страница «Сочи» в соцсети ВКонтакте