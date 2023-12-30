«Сочи» выпустил предновогодний ролик

Пресс-служба «Сочи» опубликовала видео, посвященное грядущему Новому году.

Ролик получил название «Время чудес или Дед Мороз меняет все».

В нем история про исполнение желания школьника, попросившего, чтобы его везде окружали футболисты сочинской команды.

В частности, нападающий Георгий Мелкадзе перевоплотился в таксиста.