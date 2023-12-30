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    • «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря

    «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 20 тура АПЛ, 30 декабря

    В субботу, 30 декабря, в рамках 20 тура АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

    «Ноттингем Форест»

    Команда с 17 баллами идет на 16 месте в турнирной таблице. «Ноттингем» в 19 матчах чемпионата страны выиграл 4 встречи, 5 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 34 мяча.

    «Манчестер Юнайтед»

    Подопечные Эрика тен Хаага идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. Команда в 19 матчах выиграла 10 встреч, 1 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 21 гол и пропустил 25 мячей. Команда на пять баллов отстает от идущего на 5 месте «Тоттенхэма».

    Личные встречи

    «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

    • 26.08.2023 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 3:2;
    • 16.04.2023 «Ноттингем Форест» – «Ман Юнайтед» 0:2;
    • 01.02.2023 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 2:0;
    • 25.01.2023 «Ноттингем Форест» – «Ман Юнайтед» 0:3;
    • 27.12.2022 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 3:0.

    Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

    Обе команды не могут похвастать стабильностью выступлений, но мы сделаем выбор в пользу гостей матча. Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» (2.22).

    Источник: Бомбардир

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    30.12.2023 01:30
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