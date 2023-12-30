В субботу, 30 декабря, в рамках 20 тура АПЛ сыграют «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

«Ноттингем Форест»

Команда с 17 баллами идет на 16 месте в турнирной таблице. «Ноттингем» в 19 матчах чемпионата страны выиграл 4 встречи, 5 раз сыграл вничью и потерпел 10 поражений. Команда забила 22 гола и пропустила 34 мяча.

«Манчестер Юнайтед»

Подопечные Эрика тен Хаага идут на 7 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 31 очко. Команда в 19 матчах выиграла 10 встреч, 1 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. «Манчестер Юнайтед» забил 21 гол и пропустил 25 мячей. Команда на пять баллов отстает от идущего на 5 месте «Тоттенхэма».

Личные встречи

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед» в последних пяти очных встречах продемонстрировали следующие результаты:

26.08.2023 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 3:2;

16.04.2023 «Ноттингем Форест» – «Ман Юнайтед» 0:2;

01.02.2023 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 2:0;

25.01.2023 «Ноттингем Форест» – «Ман Юнайтед» 0:3;

27.12.2022 «Ман Юнайтед» – «Ноттингем Форест» 3:0.

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

Обе команды не могут похвастать стабильностью выступлений, но мы сделаем выбор в пользу гостей матча. Наш прогноз – победа «Манчестер Юнайтед» (2.22).