Самые дорогие трансферы 2023 года

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих сделок в уходящем году.
Первое место досталось «Челси» и его выкупу у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
- Энцо Фернандес – из «Бенфики» в «Челси» за 121 млн евро;
- Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро;
- Мойзес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 116 млн евро;
- Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 103 млн евро;
- Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 млн евро;
- Рандаль Коло Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 95 млн евро;
- Йошко Гвардиол – из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити» за 90 млн евро;
- Неймар – из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро;
- Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро;
- Расмус Хойлунд – из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» за 73,9 млн евро.
Источник: Transfermarkt