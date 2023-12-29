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    Самые дорогие трансферы 2023 года

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих сделок в уходящем году.

    Первое место досталось «Челси» и его выкупу у «Бенфики» полузащитника Энцо Фернандеса.

    Топ-10 рейтинга выглядит так:

    1. Энцо Фернандес – из «Бенфики» в «Челси» за 121 млн евро;
    2. Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 млн евро;
    3. Мойзес Кайседо – из «Брайтона» в «Челси» за 116 млн евро;
    4. Джуд Беллингем – из «Боруссии Д» в «Реал» за 103 млн евро;
    5. Гарри Кейн – из «Тоттенхэма» в «Баварию» за 95 млн евро;
    6. Рандаль Коло Муани – из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 95 млн евро;
    7. Йошко Гвардиол – из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Сити» за 90 млн евро;
    8. Неймар – из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро;
    9. Кай Хаверц – из «Челси» в «Арсенал» за 75 млн евро;
    10. Расмус Хойлунд – из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» за 73,9 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    29.12.2023 23:55
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