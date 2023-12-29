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    • В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» вслед за Слуцким

    В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» вслед за Слуцким

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу того, что Артем Дзюба может уехать в Китай.

    Сообщалось, что не исключен переход форварда в «Шанхай Шэньхуа» вслед за Леонидом Слуцким.

    «Артeм находится в отпуске. Артeм – лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи.

    13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», – заявил Нагорных.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    29.12.2023 23:19
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    Комментарии (2)
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    Айболид
    1703922785
    дзю бо .
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    Plyash
    1703931452
    А ху ли же? По французски,правда...
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