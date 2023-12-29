В «Локомотиве» отреагировали на слухи о возможном уходе Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа» вслед за Слуцким

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался по поводу того, что Артем Дзюба может уехать в Китай.
Сообщалось, что не исключен переход форварда в «Шанхай Шэньхуа» вслед за Леонидом Слуцким.
«Артeм находится в отпуске. Артeм – лидер нашей команды, мощного коллектива, нацеленного решать серьезные задачи.
13 января команда отправится на подготовительный сбор. Считаю вброс этой информации спекуляцией на футбольную тему в период зимней паузы», – заявил Нагорных.
- Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.
Источник: «Матч ТВ»