Стали известны амбициозные планы Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, сколько Криштиану Роналду собирается играть за национальную команду.

В феврале форварду «Аль-Насра» исполнится 39 лет.

Сейчас в его активе 205 матчей за сборную и 128 голов (оба показателя рекордные).

«Когда он был близок к 200 матчам, я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – цитирует Мартинеса Record.