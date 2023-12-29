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  • Стали известны амбициозные планы Роналду в сборной Португалии

Стали известны амбициозные планы Роналду в сборной Португалии

29 декабря 2023, 14:46

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, сколько Криштиану Роналду собирается играть за национальную команду.

  • В феврале форварду «Аль-Насра» исполнится 39 лет.
  • Сейчас в его активе 205 матчей за сборную и 128 голов (оба показателя рекордные).

«Когда он был близок к 200 матчам, я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – цитирует Мартинеса Record.

  • Для достижения отметки в 250 матчей за сборную Роналду придется играть за нее как минимум до 2026 или 2027 года.

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Источник: Record
Чемпионат Европы Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Португалия Роналду Криштиану Мартинес Роберто
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