Стали известны амбициозные планы Роналду в сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, сколько Криштиану Роналду собирается играть за национальную команду.
- В феврале форварду «Аль-Насра» исполнится 39 лет.
- Сейчас в его активе 205 матчей за сборную и 128 голов (оба показателя рекордные).
«Когда он был близок к 200 матчам, я спросил: «Тебя интересует отметка в двести матчей?» А он ответил: «Нет, 250», – цитирует Мартинеса Record.
- Для достижения отметки в 250 матчей за сборную Роналду придется играть за нее как минимум до 2026 или 2027 года.
Источник: Record