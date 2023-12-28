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    • Президент РПЛ рассказал, обсуждалось ли вступление российских клубов в Суперлигу

    Президент РПЛ рассказал, обсуждалось ли вступление российских клубов в Суперлигу

    Президент РПЛ Александр Алаев ответил, возможно ли участие клубов из России в Суперлиге Европы.

    «С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаeмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы.

    Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе.

    Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», – сказал Алаев.

    • На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
    • Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
    • В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.

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    Источник: «Чемпионат»

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