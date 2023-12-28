Президент РПЛ рассказал, обсуждалось ли вступление российских клубов в Суперлигу

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, возможно ли участие клубов из России в Суперлиге Европы.

«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаeмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы.

Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе.

Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», – сказал Алаев.