Президент РПЛ рассказал, обсуждалось ли вступление российских клубов в Суперлигу

Президент РПЛ Александр Алаев ответил, возможно ли участие клубов из России в Суперлиге Европы.
«С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаeмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы.
Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе.
Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», – сказал Алаев.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
- Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
- В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.
Источник: «Чемпионат»