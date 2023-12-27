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    • 17-летняя дочь Пименова снялась в новой фотосессии – ее называли самой красивой девочкой мира

    17-летняя дочь Пименова снялась в новой фотосессии – ее называли самой красивой девочкой мира

    Дочь бывшего игрока сборной России Руслана Пименова Кристина показала свежие фото.

    Голубоглазая 17-летняя девушка выложила несколько кадров с недавней фотосессии.

    • Журналисты называли Пименову самой красивой девочкой в мире.
    • Сейчас она живет в США, занимается модельным бизнесом.
    • Ее отец сейчас работает экспертом на «Матч ТВ».

    Фото: соцсети Кристины Пименовой

    Дочь Пименова называли самой красивой девочкой в мире: она стала моделью и переехала в США

    Новая фотосессия очаровательной дочки Пименова – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Дочь Пименова устроила фотосессию в поле – ее называли самой красивой девочкой в мире

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15170

      Plyash 47 минут назад

      Губки бантиком от папы,класс!!!

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      Рейтинг: +21005

      NewLife 51 минуту назад

      Симпатичная мордашка))

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