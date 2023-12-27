Уткин высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

Комментатор Василий Уткин высказался о вечернике, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» с 20 на 21 декабря.

«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.

В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))

А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.

Сказка ложь, и никакого намека в ней нет» – написал Уткин.

Вечеринка проходила с дресс-кодом almost naked («почти голый»).

Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришел на вечеринку в одном носке.

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