Уткин высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

Комментатор Василий Уткин высказался о вечернике, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» с 20 на 21 декабря.
«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.
В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))
А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.
Сказка ложь, и никакого намека в ней нет» – написал Уткин.
- Вечеринка проходила с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
- Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришел на вечеринку в одном носке.
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Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин