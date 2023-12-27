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    Уткин высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

    Комментатор Василий Уткин высказался о вечернике, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» с 20 на 21 декабря.

    «Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.

    В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))

    А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.

    Сказка ложь, и никакого намека в ней нет» – написал Уткин.

    • Вечеринка проходила с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
    • Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришел на вечеринку в одном носке.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 14:01
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +12758

      BRO_football 14 минут назад

      Эх, сам бы Вася пришёл на такую вечеринку, вот ржака была бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59670

      MaxRnD 54 минуты назад

      С одной стороны общества Бердыев и Калешин, а с другой стороны неимоверно страдающая, жирная, эстргеновая кукла Уася.

      Ска, чемодан, вокзал и в "сказку" ....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25501

      DOCTOR PENALTY > MaxRnD 51 минуту назад

      Уася намёк понял... Наверное. )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59670

      MaxRnD > MaxRnD 48 минут назад

      эстрОгеновая

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1719

      Цугундeр 1 час назад

      Оле-Лукойе опять за.башил "нетленку" )
      Браво ,Василий ! Вот ,что значит начать худеть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5891

      Ziklop > Цугундeр 58 минут назад

      Вася худеет специально, мечтает чтоб его пригласили в следующий раз!

      1
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      Рейтинг: +25501

      DOCTOR PENALTY > Ziklop 53 минуты назад

      А чем он сейчас плох?.. Не думаю, что голый Киркоров лучше. )))

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