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Уткин высказался о скандальной вечеринке Ивлеевой

27 декабря 2023, 14:01
14

Комментатор Василий Уткин высказался о вечернике, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» с 20 на 21 декабря.

«Печальная «голая» вечеринка показала, как жизнь далека от сказки.

В сказке одному подарили носок, всего один носок – и он получил свободу («Добби свободен!» (с))

А в жизни парень пришел на вечеринку в таком же одном носке, и сел, пока на 15 суток.

Сказка ложь, и никакого намека в ней нет» – написал Уткин.

  • Вечеринка проходила с дресс-кодом almost naked («почти голый»).
  • Один из участников вечеринки, рэпер Vacio (Николай Васильев), пришел на вечеринку в одном носке.

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Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин
Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (14)
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Цугундeр
1703675712
Оле-Лукойе опять за.башил "нетленку" ) Браво ,Василий ! Вот ,что значит начать худеть.
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MaxRnD
1703676610
С одной стороны общества Бердыев и Калешин, а с другой стороны неимоверно страдающая, жирная, эстргеновая кукла Уася. Ска, чемодан, вокзал и в "сказку" ....
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BRO_football
1703679060
Эх, сам бы Вася пришёл на такую вечеринку, вот ржака была бы.
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witalik
1703683965
Эта Настя, мягко говоря, **** прихуевшая...Забылась тварь. Органам МВД необходимо напомнить этой чмошнице, кто она такая...Года 2-3 колонии ей явно не повредит...Благожелатель...
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Exnaton
1703685834
Показала набор костей...
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Yuri-Kudryavtsev-google
1703686739
Может быть газетная "утка"? Вдруг пришел всего лишь без одного носка, да и то из-за склероза, а сми перевернули все с ног на голову: бомонд оторван от жизни, устраивает пир во время чумы, местные звезды забыли как обращаться с "рокфором" и разучились пользоваться приборами.
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