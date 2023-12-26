В среду, 27 декабря, в рамках 19 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Эвертон» и «Манчестер Сити». Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.
«Эвертон»
Мерсисайдцы в нынешнем сезоне ведут борьбу за выживание. Команда с 16 баллами идет на 17 месте в турнирной таблице. «Эвертон» выиграл 8 матчей, 2 сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 22 мяча. Отрыв от зоны вылета составляет 1 балл.
«Манчестер Сити»
Подопечные Гвардиолы довольно далеко отпустили лидирующий «Ливерпуль». У «Манчестер Сити» в активе 34 очка, а у подопечных Клоппа – 42 балла. Впрочем, в запасе команды Гвардиолы еще два матча. Команда в 17 играх национального первенства выиграла 10 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Манчестер Сити» забил 40 голов и пропустил 20 мячей.
Личные встречи
Последние пять встреч между «Эвертон» и «Манчестер Сити» завершились следующим образом:
- 14.05.2023 «Эвертон» – «Ман Сити» 0:3;
- 31.12.2022 «Ман Сити» – «Эвертон» 1:1;
- 26.02.2022 «Эвертон» – «Ман Сити» 0:1;
- 21.11.2021 «Ман Сити» – «Эвертон» 3:0;
- 23.05.2021 «Ман Сити» – «Эвертон» 5:0.
Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити»
В предстоящей встрече, на наш взгляд, у хозяев нет шансов в матче против «Манчестер Сити» – подопечные Гвардиолы не проигрывают на протяжении пяти игр, команда в последних трех матчах наколотила 9 голов, а вот «Эвертон» в последних двух играх уступил, впрочем, забив 2 гола. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити»(1.64), обе забьют (1.79).