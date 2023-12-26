В среду, 27 декабря, в рамках 19 тура английской Премьер-Лиги состоится матч между «Эвертон» и «Манчестер Сити». Начало матча запланировано на 23:15 по московскому времени.

«Эвертон»

Мерсисайдцы в нынешнем сезоне ведут борьбу за выживание. Команда с 16 баллами идет на 17 месте в турнирной таблице. «Эвертон» выиграл 8 матчей, 2 сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Команда забила 23 гола и пропустила 22 мяча. Отрыв от зоны вылета составляет 1 балл.

«Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы довольно далеко отпустили лидирующий «Ливерпуль». У «Манчестер Сити» в активе 34 очка, а у подопечных Клоппа – 42 балла. Впрочем, в запасе команды Гвардиолы еще два матча. Команда в 17 играх национального первенства выиграла 10 встреч, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. «Манчестер Сити» забил 40 голов и пропустил 20 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Эвертон» и «Манчестер Сити» завершились следующим образом:

14.05.2023 «Эвертон» – «Ман Сити» 0:3;

31.12.2022 «Ман Сити» – «Эвертон» 1:1;

26.02.2022 «Эвертон» – «Ман Сити» 0:1;

21.11.2021 «Ман Сити» – «Эвертон» 3:0;

23.05.2021 «Ман Сити» – «Эвертон» 5:0.

Прогноз на матч «Эвертон» – «Манчестер Сити»

В предстоящей встрече, на наш взгляд, у хозяев нет шансов в матче против «Манчестер Сити» – подопечные Гвардиолы не проигрывают на протяжении пяти игр, команда в последних трех матчах наколотила 9 голов, а вот «Эвертон» в последних двух играх уступил, впрочем, забив 2 гола. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити»(1.64), обе забьют (1.79).