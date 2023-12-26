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    Аленичев объяснил, почему четыре года находится без работы

    Дмитрий Аленичев прокомментировал свой тренерский простой. Он длится четыре года.

    • Последним местом работы Аленичева был «Енисей».
    • Также он тренировал «Спартак» и тульский «Арсенал».
    • Аленичев выводил в РПЛ «Енисей» и «Арсенал».

    – Почему вы так долго остаeтесь без работы? Не устраивают предложения или не хотите тренировать?

    – Согласен, что большой период прошeл после работы в «Енисее». Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: «Будет хорошая задача – обсудим». Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач и находится в таблице 8-12-й. Я стараюсь в такие команды не идти.

    Как пример – последнее место работы, красноярский «Енисей». Как всe произошло: меня лично губернатор попросил прилететь. Я прилетел. Мы сели с ним вдвоeм, он мне честно и откровенно сказал: «Дмитрий Анатольевич, мы никогда не были в РПЛ. Я вас пригласил сюда для того, чтобы вы решили задачу и порадовали наших болельщиков». То есть занять первые два места, может, через стыки подняться, как и произошло. Через две минуты я подписал контракт. Я, конечно, утрирую. Это интересно.

    Я ещe раз повторю: те предложения, которые были, – а их было много после 2019 года – они не заслуживали внимания. При всeм уважении к людям, которые делали эти предложения, я вежливо отказывал. Но я жду. Это не говорит о том, что я закончил тренерскую карьеру. Мне это нравится. Не скрываю, что на протяжении трeх лет консультирую любительскую команду. Из тренерского тонуса не выпадаю. Пусть это и любители, но тем не менее.

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    Источник: «Чемпионат»

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