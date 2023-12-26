Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн оценил перспективы полузащитника команды Джуда Беллингема.

«Беллингем автоматически не станет лучше Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, даже если выиграет в 2024 году Примеру, ЛЧ и Евро. Уровень футбола тех, кого я назвал, держался на высочайшем уровне годами.

Джуд не добился того, чего добилась эта троица. Чтобы встать с ними на одну ступень, нужно демонстрировать высочайший уровень пять-семь лет», – сказал Оуэн.