Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн оценил перспективы полузащитника команды Джуда Беллингема.
«Беллингем автоматически не станет лучше Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, даже если выиграет в 2024 году Примеру, ЛЧ и Евро. Уровень футбола тех, кого я назвал, держался на высочайшем уровне годами.
Джуд не добился того, чего добилась эта троица. Чтобы встать с ними на одну ступень, нужно демонстрировать высочайший уровень пять-семь лет», – сказал Оуэн.
- Беллингем стоит 180 миллионов евро – он самый дорогой игрок мира.
- В сезоне Примеры у Джуда 16 матчей, 13 голов, 2 ассиста.
- Он перешел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.
Источник: Goal