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    • Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза

    Оуэн сомневается, что Беллингем превзойдет Джеррарда, Лэмпарда и Скоулза

    Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн оценил перспективы полузащитника команды Джуда Беллингема.

    «Беллингем автоматически не станет лучше Стивена Джеррарда, Фрэнка Лэмпарда, Пола Скоулза, даже если выиграет в 2024 году Примеру, ЛЧ и Евро. Уровень футбола тех, кого я назвал, держался на высочайшем уровне годами.

    Джуд не добился того, чего добилась эта троица. Чтобы встать с ними на одну ступень, нужно демонстрировать высочайший уровень пять-семь лет», – сказал Оуэн.

    • Беллингем стоит 180 миллионов евро – он самый дорогой игрок мира.
    • В сезоне Примеры у Джуда 16 матчей, 13 голов, 2 ассиста.
    • Он перешел в «Реал» летом из «Боруссии» Д.

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    Источник: Goal

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