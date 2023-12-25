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    • Ловчев – иноагенту Макаревичу: «Ты совсем охренел, милок? Ты Россия, а мы говно, что ли?!»

    Ловчев – иноагенту Макаревичу: «Ты совсем охренел, милок? Ты Россия, а мы говно, что ли?!»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко ответил музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом).

    • Ранее Макаревич поддержал Земфиру и Максима Галкина (признаны в РФ иноагентами), а также Аллу Пугачеву и Чулпан Хуматову.
    • «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.

    «Конечно, это все очень забавно выглядит, когда люди, которые выступали в России и которым мы аплодировали, сейчас говорят что-то гадкое про нашу страну. Я неплохо знаю Макаревича, который уехал. Он сказал: «Это Россия от вас уехала».

    Чего, милок?! Ты совсем охренел? Ты Россия, а мы говно, что ли?! Они обалдели уже совсем! Побежали туда, а когда денежки заканчиваются, то кто-то извиняется или еще что-то…

    Мой друг Назаров, болельщик «Спартака», сейчас хочет вернуться. Все такие смелые? Да, может что-то не нравиться в положении дел. Да, украинцы – наш ближайший народ. Но ты именно тут добился успеха и всего, что у тебя есть», – сказал Ловчев.

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    Источник: Sport24

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    25.12.2023 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17645

      Алексей З 39 минут назад

      Не старайся , дорога на матч-тв закрыта.

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