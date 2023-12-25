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  • Ловчев – иноагенту Макаревичу: «Ты совсем охренел, милок? Ты Россия, а мы говно, что ли?!»

Ловчев – иноагенту Макаревичу: «Ты совсем охренел, милок? Ты Россия, а мы говно, что ли?!»

25 декабря 2023, 22:57
5

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко ответил музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иноагентом).

  • Ранее Макаревич поддержал Земфиру и Максима Галкина (признаны в РФ иноагентами), а также Аллу Пугачеву и Чулпан Хуматову.
  • «Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры... Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – написал он в соцсетях.

«Конечно, это все очень забавно выглядит, когда люди, которые выступали в России и которым мы аплодировали, сейчас говорят что-то гадкое про нашу страну. Я неплохо знаю Макаревича, который уехал. Он сказал: «Это Россия от вас уехала».

Чего, милок?! Ты совсем охренел? Ты Россия, а мы говно, что ли?! Они обалдели уже совсем! Побежали туда, а когда денежки заканчиваются, то кто-то извиняется или еще что-то…

Мой друг Назаров, болельщик «Спартака», сейчас хочет вернуться. Все такие смелые? Да, может что-то не нравиться в положении дел. Да, украинцы – наш ближайший народ. Но ты именно тут добился успеха и всего, что у тебя есть», – сказал Ловчев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Цугундeр
1703565132
"Мы с врагами мысленно сражались, Но пришел момент и понял я, Что среди врагов Нет у нас врагов, Худшие враги - твои друзья." (с) МВ
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Alemann
1703570463
Ну, Ловчев то точно говно.
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1703677902
Щас не ценят людей кому 30 и выше. А мне вот интересно, что новая молодежь придумала ? С помощью родителей поднялись, купили крутые авто, квартиры. А щас им стыдно с ней ходить как и с бабушкой. Всё тупо в Москву рвутся ищут там парня или девушку обеспеченную
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