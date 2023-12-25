«Барселона» отклонит 100-миллионное предложение «Баварии» по своему защитнику

«Бавария» пыталась переманить центрального защитника из «Барселоны».

Мюнхенский клуб хотел заполучить Рональда Араухо уже зимой, но получил отказ.

В «Баварии» надеялись на возобновление переговоров летом и готовили предложение, близкое к 100 миллионам евро, однако «Барса» дала понять, что уругваец не продается.

24-летний Араухо в каталонской команде с августа 2018 года.

В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.

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