«Барселона» отклонит 100-миллионное предложение «Баварии» по своему защитнику

«Бавария» пыталась переманить центрального защитника из «Барселоны».
Мюнхенский клуб хотел заполучить Рональда Араухо уже зимой, но получил отказ.
В «Баварии» надеялись на возобновление переговоров летом и готовили предложение, близкое к 100 миллионам евро, однако «Барса» дала понять, что уругваец не продается.
- 24-летний Араухо в каталонской команде с августа 2018 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 16 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 70 миллионов евро.
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Источник: Sport.es