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    • Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой зенитовской песни

    Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на резонансную ситуацию с участием Артема Дзюбы.

    35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

    «Локо» в ответ выложил подборку голов и ассистов Дзюбы в матчах с бывшими командами.

    «Идеальное отношение к бывшим выглядит так», – говорится в описании к видео.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
    • С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.

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    Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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    Сегодня, 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25480

      DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      Дзюба спел песню про Зенит на балу Ивлеевой что-ли?

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