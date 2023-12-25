Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой зенитовской песни

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на резонансную ситуацию с участием Артема Дзюбы.

35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».

«Локо» в ответ выложил подборку голов и ассистов Дзюбы в матчах с бывшими командами.

«Идеальное отношение к бывшим выглядит так», – говорится в описании к видео.