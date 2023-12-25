Реакция «Локомотива» на исполнение Дзюбой зенитовской песни

Пресс-служба «Локомотива» отреагировала на резонансную ситуацию с участием Артема Дзюбы.
35-летний нападающий на частной вечеринке спел песню про «Зенит».
«Локо» в ответ выложил подборку голов и ассистов Дзюбы в матчах с бывшими командами.
«Идеальное отношение к бывшим выглядит так», – говорится в описании к видео.
- Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- Он провел 249 матчей, забил 108 голов и сделал 70 ассистов.
- С петербургской командой нападающий выиграл 10 трофеев.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»