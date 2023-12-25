«Галатасарай» после дерби выложил фото Икарди с синяком под глазом – клуб возмутился, что соперника не наказали

«Галатасарай» опубликовал фото своего нападающего Мауро Икарди после дерби с «Фенербахче» (0:0).

Аргентинец с синяком под глазом. «Галатасарай» возмутился, что игрок «Фенербахче» за этот контакт не был наказан.

«Те, кто хочет справедливости только для себя, продолжают манипулировать турецким футболом!

Комната VAR и 26 камер не видят, и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до такой точки, будет стыдно», – написал «Галатасарай».

Икарди куплен летом у «ПСЖ».

29 декабря команды сыграют вновь – за Суперкубок Турции.

«Фенербахче» и «Галатасарай» делят лидерство в чемпионате Турции.

Фото: соцсети «Галатасарая»