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    • «Галатасарай» после дерби выложил фото Икарди с синяком под глазом – клуб возмутился, что соперника не наказали

    «Галатасарай» после дерби выложил фото Икарди с синяком под глазом – клуб возмутился, что соперника не наказали

    «Галатасарай» опубликовал фото своего нападающего Мауро Икарди после дерби с «Фенербахче» (0:0).

    Аргентинец с синяком под глазом. «Галатасарай» возмутился, что игрок «Фенербахче» за этот контакт не был наказан.

    «Те, кто хочет справедливости только для себя, продолжают манипулировать турецким футболом!

    Комната VAR и 26 камер не видят, и нам стыдно за них. Тем, кто довел турецкий футбол до такой точки, будет стыдно», – написал «Галатасарай».

    • Икарди куплен летом у «ПСЖ».
    • 29 декабря команды сыграют вновь – за Суперкубок Турции.
    • «Фенербахче» и «Галатасарай» делят лидерство в чемпионате Турции.

    Фото: соцсети «Галатасарая»

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    Источник: «Бомбардир»

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