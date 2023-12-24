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    Стал известен новый клуб Божовича

    Бывший тренер семи клубов РПЛ Миодраг Божович определился с новым местом работы. Он возглавил бакинский «Нефтчи».

    «Я знаю, что «Нефтчи» – самый большой клуб Азербайджана и с большой историей. Работать в сфере футбола в целом тяжело. Я знаю, какие цели стоят перед «Нефтчи». Цель – занять, как минимум, второе место и победить в кубке. Я хорошо знаком с Эмином Махмудовым, Азером Алиевым и Мирзовым по работе в российском чемпионате. Я знаю, на что они способны.

    Я только присоединился к команде. В каждое трансферное окно команда должна усиливаться. Мы обсудим этот вопрос с руководством и спортивным директором. Пока ничего не могу сказать по этому поводу. Надеюсь, мы сможем вернуть фанатов на трибуны. Я осознаю значимость «Нефтчи» и его истории. Думаю, если команда будет показывать хороший футбол, фанаты вернуться на трибуны», – сказал Божович.

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    Источник: azerisport.com

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