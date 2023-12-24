Валуев назвал спорт номер один в России

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал самый популярный вид спорта в России.

«Спорт номер один в России – футбол.

Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», – сказал экс-боксер.