Валуев назвал спорт номер один в России

Пока всякие дебики, будут кричать что спорт номер один тот или другой, во всем мире спорт номер 1 это футбол, и смотрят его миллиарды... Мне так смешно читать про фигурку или биатлон. Пока наших нету в зимних видах, я даже не читаю кто выиграл либо на этапах или в россии, так как это не интересно(на спортсе сразу листаю, в главных ностях дня)
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал самый популярный вид спорта в России.
«Спорт номер один в России – футбол.
Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», – сказал экс-боксер.
- Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.
- В РПЛ сейчас пауза до марта.
- 5 последних чемпионатов России выиграл «Зенит».