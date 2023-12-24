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    Валуев назвал спорт номер один в России

    Депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал самый популярный вид спорта в России.

    «Спорт номер один в России – футбол.

    Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», – сказал экс-боксер.

    • Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал биатлон самым популярным видом спорта в России.
    • В РПЛ сейчас пауза до марта.
    • 5 последних чемпионатов России выиграл «Зенит».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2259

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Пока всякие дебики, будут кричать что спорт номер один тот или другой, во всем мире спорт номер 1 это футбол, и смотрят его миллиарды... Мне так смешно читать про фигурку или биатлон. Пока наших нету в зимних видах, я даже не читаю кто выиграл либо на этапах или в россии, так как это не интересно(на спортсе сразу листаю, в главных ностях дня)

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