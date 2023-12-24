Аршавин ответил, когда Россию вернут в Европу: «Наверняка»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, когда Россию вернут в европейские турниры.
– А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?
– Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.
– Как скоро, на ваш взгляд, может состоятся возвращение российских клубов в евротурниры?
– Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах.
- Россия отстранена с февраля 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.
Источник: «Спорт-Экспресс»