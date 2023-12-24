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    Аршавин ответил, когда Россию вернут в Европу: «Наверняка»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, когда Россию вернут в европейские турниры.

    – А идею перехода российского футбола в Азию одобряете?

    – Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская.

    – Как скоро, на ваш взгляд, может состоятся возвращение российских клубов в евротурниры?

    Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший состоится 21 марта в Москве против Сербии.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17629

      Алексей З 3 часа назад

      Мне кажется , что самому оторванному от реальности понятно, что только с окончанием сво стоит ждать каких-то перемен.
      Каждый раз задавая этот вопрос , что дебил журналист хочет услышать ?

      4
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      Рейтинг: +37482

      VVM1964 > Алексей З 1 час назад

      Зима, крестьянин торжествуя... - СТОП, я увлекся ))). ЗИМА - о чем писать то ?, а вроде как надо !!!...

      0
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      Рейтинг: +7277

      Давид59 3 часа назад

      Глупо спрашивать очевидные вещи. Андрей повторил то, что заявляли УЕФА и ФИФА.

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