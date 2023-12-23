Агент Гурцкая посоветовал «Локомотиву» убрать Дзюбу

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Артем Дзюба вредит «Локомотиву».
«Полгода назад мы говорили, что это команда только Дзюбы и больше никого нет. А сейчас, если Дзюбу уберут, будет только лучше для них. Примитивность футбола уберется. Им нужен нападающий-игровик», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
- В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
- «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.
Источник: «Бомбардир»