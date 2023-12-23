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    Агент Гурцкая посоветовал «Локомотиву» убрать Дзюбу

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Артем Дзюба вредит «Локомотиву».

    «Полгода назад мы говорили, что это команда только Дзюбы и больше никого нет. А сейчас, если Дзюбу уберут, будет только лучше для них. Примитивность футбола уберется. Им нужен нападающий-игровик», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Дзюбе в августе исполнилось 35 лет.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах.
    • «Локо» ушел на зимнюю паузу на 4-м месте в таблице РПЛ с 31 очком в 18 турах.

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    Источник: «Бомбардир»

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