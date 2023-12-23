Агент Гурцкая посоветовал «Локомотиву» убрать Дзюбу

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что нападающий Артем Дзюба вредит «Локомотиву».

«Полгода назад мы говорили, что это команда только Дзюбы и больше никого нет. А сейчас, если Дзюбу уберут, будет только лучше для них. Примитивность футбола уберется. Им нужен нападающий-игровик», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.