В субботу, 23 декабря, «Рома» сыграет с «Наполи» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

«Рома»

«Рома» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 25 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Футболисты «Ромы» забили 28 голов и пропустили 19 мячей.

«Наполи»

«Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А с 27 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Футболисты «Наполи» забили 28 голов и пропустили 19 мячей.

Личные встречи

Последние пять встреч между «Ромой» и «Наполи» завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Рома» – «Наполи»

Обе команды в ходят в топ-8 чемпионата Италии и наверняка будут играть на победу. Команда Моуриньо в прошлом матче уступила «Болонье», и тем самым прервала свою беспроигрышную серию в шесть матчей. «Наполи» же в прошлом туре разгромно уступил «Фрозиноне» и наверняка команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Предположим, игра получится закрытой, с минимумом забитых голов. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.79).