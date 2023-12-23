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    «Рома» – «Наполи»: прогноз на матч 17 тура Серии А, 23 декабря

    В субботу, 23 декабря, «Рома» сыграет с «Наполи» в рамках 17 тура Серии А. Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

    «Рома»

    «Рома» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А с 25 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 7 побед, 4 ничьи и 5 поражений. Футболисты «Ромы» забили 28 голов и пропустили 19 мячей.

    «Наполи»

    «Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А с 27 очками после 16 сыгранных матчей. У команды 8 побед, 3 ничьи и 5 поражений. Футболисты «Наполи» забили 28 голов и пропустили 19 мячей.

    Личные встречи

    Последние пять встреч между «Ромой» и «Наполи» завершились следующим образом:

    • 29.01.23 «Наполи» – «Рома» 2:1;
    • 23.10.22 «Рома» – «Наполи» 0:1;
    • 18.04.22 «Наполи» – «Рома» 1:1;
    • 24.10.21 «Рома» – «Наполи» 0:0;
    • 21.03.21 «Рома» – «Наполи» 0:2.

    Прогноз на матч «Рома» – «Наполи»

    Обе команды в ходят в топ-8 чемпионата Италии и наверняка будут играть на победу. Команда Моуриньо в прошлом матче уступила «Болонье», и тем самым прервала свою беспроигрышную серию в шесть матчей. «Наполи» же в прошлом туре разгромно уступил «Фрозиноне» и наверняка команда постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Предположим, игра получится закрытой, с минимумом забитых голов. Наш прогноз – тотал меньше 2.5 (1.79).

    Источник: Бомбардир

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