В РФС объяснили, почему не здороваются с украинскими коллегами

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об общении с зарубежными коллегами.

«Общение со всеми федерациями футбола у нас нормальное. У них, наверное, с нами – не очень. А мы открыты и находимся в товарищеских отношениях со всеми.

Не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами – убегают», – поделился функционер.

Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток