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    • В РФС объяснили, почему не здороваются с украинскими коллегами

    В РФС объяснили, почему не здороваются с украинскими коллегами

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об общении с зарубежными коллегами.

    «Общение со всеми федерациями футбола у нас нормальное. У них, наверное, с нами – не очень. А мы открыты и находимся в товарищеских отношениях со всеми.

    Не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами – убегают», – поделился функционер.

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    22.12.2023 23:12
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