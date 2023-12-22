В РФС объяснили, почему не здороваются с украинскими коллегами

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об общении с зарубежными коллегами.
«Общение со всеми федерациями футбола у нас нормальное. У них, наверное, с нами – не очень. А мы открыты и находимся в товарищеских отношениях со всеми.
Не успеваешь поздороваться с украинскими коллегами – убегают», – поделился функционер.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайший должен состояться в марте против Сербии.
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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова