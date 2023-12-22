Стала известна причина задержки трансфера форварда «Палмейраса» в «Зенит»

Крайний нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс рассчитывает закрепиться в составе своей команды и сомневается в целесообразности перехода в «Зенит».

По данным Globo Esporte, трансфер 25-летнего форварда осложняется тем обстоятельством, что на текущий момент игрок вместе со своей семьей находится в отпуске.

Поэтому он не вникает в нюансы перехода в «Зенит», полностью делегировав этот вопрос своему агенту.