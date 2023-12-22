Стала известна причина задержки трансфера форварда «Палмейраса» в «Зенит»

Крайний нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс рассчитывает закрепиться в составе своей команды и сомневается в целесообразности перехода в «Зенит».
По данным Globo Esporte, трансфер 25-летнего форварда осложняется тем обстоятельством, что на текущий момент игрок вместе со своей семьей находится в отпуске.
Поэтому он не вникает в нюансы перехода в «Зенит», полностью делегировав этот вопрос своему агенту.
- Ранее в СМИ появилась информация, что клубы уже пришли к договорeнности о деталях сделки.
- Стоимость трансфера должна составить 15 миллионов евро плюс еще 3 миллиона евро в качестве бонусов.
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Источник: «Чемпионат»