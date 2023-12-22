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    • Стала известна причина задержки трансфера форварда «Палмейраса» в «Зенит»

    Стала известна причина задержки трансфера форварда «Палмейраса» в «Зенит»

    Крайний нападающий «Палмейраса» Артур Гимарайнс рассчитывает закрепиться в составе своей команды и сомневается в целесообразности перехода в «Зенит».

    По данным Globo Esporte, трансфер 25-летнего форварда осложняется тем обстоятельством, что на текущий момент игрок вместе со своей семьей находится в отпуске.

    Поэтому он не вникает в нюансы перехода в «Зенит», полностью делегировав этот вопрос своему агенту.

    • Ранее в СМИ появилась информация, что клубы уже пришли к договорeнности о деталях сделки.
    • Стоимость трансфера должна составить 15 миллионов евро плюс еще 3 миллиона евро в качестве бонусов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.12.2023 23:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3441

      BAIv 47 минут назад

      Очередной лентяй, денег хорошо освоят

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2643

      Айболид > BAIv 22 минуты назад

      Ну хотя бы . А остальные в Россию из-за "мягкого" климата едут и любви к берёзам .

      0
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