В «Спартаке» новый спортивный директор – что он думает об увольнении Абаскаля?

Московский «Спартак» определился с кандидатурой нового спортивного директора. С 1 января к работе в клубе приступит португалец Томаш Амарал. Что известно об этом специалисте и кто еще претендовал на пост? Давайте разбираться.

До прихода в «Спартак» Амарал на протяжении четырех с половиной лет возглавлял скаутский отдел «Бенфики». На официальном сайте московского клуба португальца представили как человека «с большим опытом и обширными связями на футбольном рынке не только Европы, но также Южной Америки».

Сам португалец уже прокомментировал свое назначение. Заявил, что рад стать частью такого большого клуба. И назвал «Спартак» по-настоящему народной командой в России.

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», – рассказал новый спортивный директор «Спартака».

Помимо португальского, Амарал владеет испанским и английским языками. У Томаша русская жена. Португалец выразил уверенность, что она поможет ему как с адаптацией в новой для Амарала стране, так и с изучением русского языка.

Британец Пол Эшуорт, занимавший пост спортивного директора до Амарала, остается в «Спартаке». Он станет техническим директором клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. По данным Metaratings, Рибалта во время переговоров заявлял о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Амарал был не столь категоричным. Португалец намерен оценить ситуацию в «Спартаке» и лишь потом принимать какие-либо кадровые решения, выяснил источник.

Фото: Pavel Kashaev, Stupnikov Alexander, Alexander Kulebyakin / Global look press