Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» новый спортивный директор – что он думает об увольнении Абаскаля?

В «Спартаке» новый спортивный директор – что он думает об увольнении Абаскаля?

22 декабря 2023, 17:50
18

Московский «Спартак» определился с кандидатурой нового спортивного директора. С 1 января к работе в клубе приступит португалец Томаш Амарал. Что известно об этом специалисте и кто еще претендовал на пост? Давайте разбираться.

До прихода в «Спартак» Амарал на протяжении четырех с половиной лет возглавлял скаутский отдел «Бенфики». На официальном сайте московского клуба португальца представили как человека «с большим опытом и обширными связями на футбольном рынке не только Европы, но также Южной Америки».

Сам португалец уже прокомментировал свое назначение. Заявил, что рад стать частью такого большого клуба. И назвал «Спартак» по-настоящему народной командой в России.

«Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», – рассказал новый спортивный директор «Спартака».

Помимо португальского, Амарал владеет испанским и английским языками. У Томаша русская жена. Португалец выразил уверенность, что она поможет ему как с адаптацией в новой для Амарала стране, так и с изучением русского языка.

Британец Пол Эшуорт, занимавший пост спортивного директора до Амарала, остается в «Спартаке». Он станет техническим директором клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. По данным Metaratings, Рибалта во время переговоров заявлял о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Амарал был не столь категоричным. Португалец намерен оценить ситуацию в «Спартаке» и лишь потом принимать какие-либо кадровые решения, выяснил источник.

Фото: Pavel Kashaev, Stupnikov Alexander, Alexander Kulebyakin / Global look press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Бенфика Зенит Абаскаль Гильермо
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1703259598
Не тот нынче Спартак, не тот. Какой-то ущербный что ли(?),- это просматривается в том, что сами себя считают вторичными по отношению к непонятным ,, специалистам". Такое трудно себе было представить при Романцеве, а при Старостине тем более.
Ответить
Рыло свина
1703261382
Спартак наберёт теперь бразильцев!
Ответить
TERMINATOR GENISYS
1703281199
Одни перестановки а конкретных дел ноль ,много болтовни .
Ответить
ilichkadr
1703316698
Что может думать человек в первые пришедший на новое место работы? Он может думать только об одном - как продержаться как можно дольше и заработать как можно больше. Абаскаль здесь или иной наёмный работник не значит. ровным счётом ничего. Капитализм это прибыль и ничего кроме прибыли.
Ответить
Mariner
1703324609
Очередной цикл спартачка подходит к концу? )))
Ответить
Вомбат
1703346682
Аморал - правильная фамилия для человека, задача которого покупать задешево, а продавать задорого. Причем так, чтобы против покупок и продаж не возражал бы главный тренер. В Бенфике у Аморала это работало отлично. Звезд с неба на международной арене команда не хватала, зато прибыль владельцам приносила нешуточную.
Ответить
Главные новости
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
10
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
5
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
6
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
22
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
1
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
22
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+