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    • В «Спартаке» новый спортивный директор – что он думает об увольнении Абаскаля?

    В «Спартаке» новый спортивный директор – что он думает об увольнении Абаскаля?

    Московский «Спартак» определился с кандидатурой нового спортивного директора. С 1 января к работе в клубе приступит португалец Томаш Амарал. Что известно об этом специалисте и кто еще претендовал на пост? Давайте разбираться.

    До прихода в «Спартак» Амарал на протяжении четырех с половиной лет возглавлял скаутский отдел «Бенфики». На официальном сайте московского клуба португальца представили как человека «с большим опытом и обширными связями на футбольном рынке не только Европы, но также Южной Америки».

    Сам португалец уже прокомментировал свое назначение. Заявил, что рад стать частью такого большого клуба. И назвал «Спартак» по-настоящему народной командой в России.

    «Верю в то, что успех достигается в первую очередь не индивидуальной, а коллективной работой. А игроков я оцениваю не только по строчкам в резюме, возрасту или росту: для меня важнее их текущие футбольные качества и потенциал», – рассказал новый спортивный директор «Спартака».

    Помимо португальского, Амарал владеет испанским и английским языками. У Томаша русская жена. Португалец выразил уверенность, что она поможет ему как с адаптацией в новой для Амарала стране, так и с изучением русского языка.

    Британец Пол Эшуорт, занимавший пост спортивного директора до Амарала, остается в «Спартаке». Он станет техническим директором клуба.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривал кандидатуру бывшего спортивного директора «Зенита» Хавьера Рибалты. По данным Metaratings, Рибалта во время переговоров заявлял о необходимости уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Амарал был не столь категоричным. Португалец намерен оценить ситуацию в «Спартаке» и лишь потом принимать какие-либо кадровые решения, выяснил источник.

    Фото: Pavel Kashaev, Stupnikov Alexander, Alexander Kulebyakin / Global look press

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +430

      Рыло свина 1 минуту назад

      Спартак наберёт теперь бразильцев!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      eugen-han 31 минуту назад

      Не тот нынче Спартак, не тот. Какой-то ущербный что ли(?),- это просматривается в том, что сами себя считают вторичными по отношению к непонятным ,, специалистам". Такое трудно себе было представить при Романцеве, а при Старостине тем более.

      0
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      Рейтинг: +7093

      Питерский князь 48 минут назад

      Еще целый год вони и нытья будем слышать.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +3805

      aaaaahhhh > Питерский князь 39 минут назад

      ну ты то вон каждую новость про Спартак обнюхиваешь, мы уже даже привыкли к этому. Не вздумай заболеть :)))

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