Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-президент «Локомотива» Филатов предлагал судье перед матчем 200 тысяч рублей

    Экс-президент «Локомотива» Филатов предлагал судье перед матчем 200 тысяч рублей

    Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что в 2005 году перед матчем с «Рубином» (1:3) предлагал судье деньги.

    – Стартанули при Владимире Эштрекове лихо. Взлетели на первое место, 16 туров лидировали. Да, забивали маловато, зато почти не пропускали. Могли чемпионами стать, если бы не эта Казань! Она нас просто убила!

    – Вы о поражении? Или о травме Дмитрия Сычева?

    – Да черт с ним, с поражением! К сожалению, поздно до меня дошла информация, что в Казани «Локомотив» могут хлопнуть. Перед матчем я даже сказал Владимиру Петтаю, главному арбитру: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть».

    – Взял деньги?

    – Нет. Мне все стало ясно. А на последних минутах вратарь «Рубина» Харчик еще и Сычева сломал. «Кресты». Без Димки атака вообще расклеилась, никак не могли забить. В итоге проиграли «Рапиду», не попали в Лигу чемпионов, а потом и золото упустили.

    • Филатов сейчас в футболе не работает.
    • Арбитр Петтай погиб в авиакатастрофе в 2011 году.
    • «Локомотив» выигрывал РПЛ в 2002, 2004 и 2018 годах.

    Новости по теме
    «Локомотив» продлил генерального директора
    Стало известно, почему Измайлов в 2000-е не перешел в «Арсенал» 2
    Экс-игрок сборной России определил клубы РПЛ, матчи которых можно выкладывать на порносайтах 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:11
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+