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  • Экс-президент «Локомотива» Филатов предлагал судье перед матчем 200 тысяч рублей

Экс-президент «Локомотива» Филатов предлагал судье перед матчем 200 тысяч рублей

22 декабря 2023, 16:11
2

Бывший президент «Локомотива» Валерий Филатов рассказал, что в 2005 году перед матчем с «Рубином» (1:3) предлагал судье деньги.

– Стартанули при Владимире Эштрекове лихо. Взлетели на первое место, 16 туров лидировали. Да, забивали маловато, зато почти не пропускали. Могли чемпионами стать, если бы не эта Казань! Она нас просто убила!

– Вы о поражении? Или о травме Дмитрия Сычева?

– Да черт с ним, с поражением! К сожалению, поздно до меня дошла информация, что в Казани «Локомотив» могут хлопнуть. Перед матчем я даже сказал Владимиру Петтаю, главному арбитру: «Даю тебе 200 тысяч рублей. Подсуживать нам не надо. Суди как есть».

– Взял деньги?

– Нет. Мне все стало ясно. А на последних минутах вратарь «Рубина» Харчик еще и Сычева сломал. «Кресты». Без Димки атака вообще расклеилась, никак не могли забить. В итоге проиграли «Рапиду», не попали в Лигу чемпионов, а потом и золото упустили.

  • Филатов сейчас в футболе не работает.
  • Арбитр Петтай погиб в авиакатастрофе в 2011 году.
  • «Локомотив» выигрывал РПЛ в 2002, 2004 и 2018 годах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин
Комментарии (2)
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фанат джигурды
1703256217
Петтай судьёй был ещё тем.
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portero
1703268131
И кто же был чемпионом 2005 году???? Значит "Гинер всё купил"!!!!
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