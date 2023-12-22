Реакция Уткина на решение РФС остаться в УЕФА

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал решение исполкома РФС не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Итак, переход РФС под азиатскую юрисдикцию замечателен тем, что его не будет. Об этом, конечно, официально заявил президент РФС Александр Дюков, объяснив, что это абсолютно бессмысленно с точки зрения перспективы развития, это абсолютно бесперспективно с точки зрения участия в клубных соревнованиях. Там потратишь больше, чем заработаешь, причeм даже если выиграешь этот самый турнир, скорее всего.

Самым главным в заявлении Дюкова мне показалось то, что вообще-то сторонники этого перехода не понимают, что сам по себе переход ещe ничего не гарантирует, ведь это всего лишь новый статус. При этом статус члена УЕФА, например, мы не теряли, однако не играем ни в еврокубках, ни сборная не может участвовать международных соревнованиях», – сказал Уткин на своем ютуб-канале.