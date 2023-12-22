«Зенит» назвал трех соперников по Кубку равноправия

В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль».
Полное расписание турнира выглядит следующим образом:
1 февраля, «Шанхай Шэньхуа» – «Аль-Духаиль»;
4 февраля, «Сантос» – «Шанхай Шэньхуа»;
5 февраля, «Зенит» – «Аль-Духаиль»;
8 февраля, «Зенит» – «Шанхай Шэньхуа»;
9 февраля, «Сантос» – «Аль-Духаиль»;
13 февраля, «Зенит» – «Сантос».
- Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована дополнительно.
- Турнир пройдет в Катаре.
Источник: Официальный сайт «Зенита»