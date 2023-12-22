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    «Зенит» назвал трех соперников по Кубку равноправия

    В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль».

    Полное расписание турнира выглядит следующим образом:

    1 февраля, «Шанхай Шэньхуа» – «Аль-Духаиль»;

    4 февраля, «Сантос» – «Шанхай Шэньхуа»;

    5 февраля, «Зенит» – «Аль-Духаиль»;

    8 февраля, «Зенит» – «Шанхай Шэньхуа»;

    9 февраля, «Сантос» – «Аль-Духаиль»;

    13 февраля, «Зенит» – «Сантос».

    • Информация о времени начала матчей и трансляции будет опубликована дополнительно.
    • Турнир пройдет в Катаре.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37417

      VVM1964 24 минуты назад

      "Кубка равноправия" !!! - какое интересное и звучное название, а главное состав участников в "РАВНОПРАВИИ" - Китай, Россия, Катар ... жаль С.Корею не позвали ))) Интересно - у кого равноправие окажется более равноправным ??? )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1667

      Цугундeр 47 минут назад

      Если будет Слуцкий ,тогда «The Show Must Go On» .) А "Сантос" -это легенда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2070

      Дубина 57 минут назад

      А школьники где 14 летние??
      Помойке нравится с ними играть(((
      Потом по всем каналам месяц рассказывают как промквасс громил(((

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