«Зенит» назвал трех соперников по Кубку равноправия

В рамках Кубка равноправия «Зенит» встретится с бразильским «Сантосом», китайским «Шанхай Шэньхуа» и катарским клубом «Аль-Духаиль».

Полное расписание турнира выглядит следующим образом:

1 февраля, «Шанхай Шэньхуа» – «Аль-Духаиль»;

4 февраля, «Сантос» – «Шанхай Шэньхуа»;

5 февраля, «Зенит» – «Аль-Духаиль»;

8 февраля, «Зенит» – «Шанхай Шэньхуа»;

9 февраля, «Сантос» – «Аль-Духаиль»;

13 февраля, «Зенит» – «Сантос».