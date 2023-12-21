Реакция «Зенита» на возрождение проекта Суперлиги

Председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили об отношении к возможному появлению Суперлиги.
По его мнению, давать оценки этому проекту пока преждевременно.
– В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир?
– Рано судить-рядить.
- На сегодняшний день в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
- Старт нового турнира запланирован на лето 2025 года.
- В нем должны участвовать 60-80 клубов, которые разделят на 3 дивизиона.
Источник: «РБ Спорт»