Реакция «Зенита» на возрождение проекта Суперлиги

Председателя правления «Зенита» Александра Медведева спросили об отношении к возможному появлению Суперлиги.

По его мнению, давать оценки этому проекту пока преждевременно.

– В 2025 году может быть запущен проект Суперлиги. «Зенит» одобряет этот турнир?

– Рано судить-рядить.