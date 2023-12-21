Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Врач ЦСКА рассказал об уникальности Акинфеева

21 декабря 2023, 18:31

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о проблемах со здоровьем, которые имел вратарь армейцев Игорь Акинфеев на протяжении карьеры.

– Вы долго работали с Акинфеевым в сборной, но говорили, что он вас поразил в ЦСКА. Чем?

– С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а, прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжелую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче – и был лучшим игроком на поле. Даже за три дня до игры против Испании на ЧМ-2018 его сустав воспалился, и из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре речи у Игоря даже не шло.

Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть. Вообще.

– Понимаю, что у Акинфеева было два креста, но все-таки почему его сустав в таком плохом состоянии?

– Согласно данным, собранным среди лучших европейских футболистов, при бесконтактном механизме получения такой травмы в 40% случаев она происходит еще раз. Игорь попал в эти 40%, хотя его оперировал один из лучших в мире хирургов, и он очень ответственно подходил к реабилитации и вторичной профилактике.

Но когда мы говорим о его здоровье, нельзя забывать, что ему уже 37 лет. Кто в таком возрасте играл на таком уровне после нескольких операций на коленном суставе? Я ни одного футболиста вообще вспомнить не могу.

После таких операций с каждым годом состояние хрящей становится все хуже, обратить процесс вспять невозможно. Поэтому остается только держать себя в максимально хорошей физической форме и контролировать состояние мышечного корсета – в этом отношении Игоря можно назвать образцом для подражания.

  • Акинфеев играет в ЦСКА с 2003 года и провел за клуб свыше 750 матчей.
  • В сборной России он провел 111 матчей

Еще по теме:
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится» 2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили 6
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА 4
Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Безуглов Эдуард
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Спартак» расторг контракт с защитником, сыгравшим 110 матчей за клуб
12:15
8
Семак – о поражении от ЦСКА: «Зенит» играл лучше, судейство внесло коррективы»
12:10
4
Видео«Добро пожаловать домой»: «Локо» объявил о трансфере игрока за 125 миллионов рублей
12:00
ФотоРПЛ назвала лучшего тренера июля-августа
11:27
4
Семак высказался о возможном трансфере Головина в «Зенит»
11:15
2
Батраков раскрыл детали сорвавшегося перехода в «ПСЖ»: «Это было серьезно»
10:52
3
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
16
125-миллионный новичок «Ливерпуля» получил травму во второй игре за клуб
09:31
3
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
09:25
1
Все новости
Все новости
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Стало известно, где продолжит карьеру Ильзат Ахметов
11:40
1
Фото«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
10:27
1
«Зенит» расстался с вратарем, которого подписал два дня назад
10:18
16
8-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:17
Семин назвал самый стабильный клуб РПЛ за последние три года
09:52
1
Сафонов – о Головине: «Не верю, что из-за каких-то копеек поедет в «Спартак»
09:08
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
09:04
Шнякин: «В истории с трансфером Головина в РПЛ меня возмущает одна вещь»
05:53
1
Файзулин стал миллиардером после завершения карьеры: раскрыто, на чем он заработал
04:24
7
Слуцкий назвал имя россиянина, который уедет в Европу вслед за Батраковым
03:54
5
Слуцкий признался, кого из российских футболистов мечтает потренировать – он назвал три фамилии
01:30
3
Игрок «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
01:14
Радимов потребовал объяснений из-за неназначенного пенальти на Соболеве в игре с ЦСКА
Вчера, 23:15
12
Бубнов – о Головине: «Что он здесь забыл? Переоценен нами очень сильно»
Вчера, 22:38
3
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:12
2
Батраков назвал 5 российских игроков, которые могут уехать в Европу
Вчера, 21:48
5
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
Вчера, 21:26
1
ЦСКА получил предложение по Гонду
Вчера, 20:43
8
Батраков рассказал о реакции Подшибякиной на трансфер в «Галатасарай»
Вчера, 20:32
4
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
Вчера, 19:55
3
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
Вчера, 19:31
2
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
Вчера, 19:06
4
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
Вчера, 18:50
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
Вчера, 18:22
7
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
Вчера, 17:55
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
Вчера, 17:40
2
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
Вчера, 17:32
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+