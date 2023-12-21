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    Врач ЦСКА рассказал об уникальности Акинфеева

    Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о проблемах со здоровьем, которые имел вратарь армейцев Игорь Акинфеев на протяжении карьеры.

    – Вы долго работали с Акинфеевым в сборной, но говорили, что он вас поразил в ЦСКА. Чем?

    – С таким суставом, как у него, обычный человек с дивана не встанет, а, прочитав заключение МРТ, может впасть в тяжелую депрессию. В нескольких случаях даже мне казалось, что Акинфееву нужна пауза на неделю-другую, но он выходил уже в следующем матче – и был лучшим игроком на поле. Даже за три дня до игры против Испании на ЧМ-2018 его сустав воспалился, и из него я откачал почти стакан воспалительной жидкости. Но о неучастии в игре речи у Игоря даже не шло.

    Если Акинфеев не выходит на поле, значит, у него вообще нет шансов сыграть. Вообще.

    – Понимаю, что у Акинфеева было два креста, но все-таки почему его сустав в таком плохом состоянии?

    – Согласно данным, собранным среди лучших европейских футболистов, при бесконтактном механизме получения такой травмы в 40% случаев она происходит еще раз. Игорь попал в эти 40%, хотя его оперировал один из лучших в мире хирургов, и он очень ответственно подходил к реабилитации и вторичной профилактике.

    Но когда мы говорим о его здоровье, нельзя забывать, что ему уже 37 лет. Кто в таком возрасте играл на таком уровне после нескольких операций на коленном суставе? Я ни одного футболиста вообще вспомнить не могу.

    После таких операций с каждым годом состояние хрящей становится все хуже, обратить процесс вспять невозможно. Поэтому остается только держать себя в максимально хорошей физической форме и контролировать состояние мышечного корсета – в этом отношении Игоря можно назвать образцом для подражания.

    • Акинфеев играет в ЦСКА с 2003 года и провел за клуб свыше 750 матчей.
    • В сборной России он провел 111 матчей

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    Источник: Sports.ru

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