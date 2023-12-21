РФС подтвердил матч с Сербией, участники Зимнего кубка РПЛ, «Спартак» нацелился на Джона Кеннеди и другие новости

Неймар пропустит Кубок Америки-2024.

Назван лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре.

РФС отказался от перехода в Азию.

Стало известно, сколько «Спартак» готов заплатить за 32-летнего Абубакара.

Экс-игрок «Спартака» раскрыл детали бромантанового скандала.

РПЛ назвала участников Зимнего кубка – он пройдет в ОАЭ.

ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси.

Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак.

«Спартак» снял трогательное новогоднее видео с участием легенд клуба.

РФС подтвердил мартовский матч с участником ЧМ-2022.

«Спартак» предложил 10 миллионов за Джона Кеннеди.

Лавесси госпитализирован с ножевым ранением.

Трансфером Быстрова из «Спартака» в «Зенит» занималась администрация президента (Алексей Андронов).