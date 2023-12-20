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    Назван лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

    Обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

    Вместе с форвардом бело-голубых на приз номинировались Квинси Промес из «Спартака», Максим Глушенков из «Локомотива», Матео Кассьерра из «Зенита» и Руслан Безруков из «Рубина».

    Динамовец стал лучшим в двух голосованиях из трех – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (50 процентов голосов). У комментаторов «Матч премьер» большинство голосов получил Максим Глушенков.

    В ноябре и декабре Тюкавин отметился результативным действием в каждом туре. Он забил в четырех играх подряд – «Сочи», «Оренбургу», ЦСКА и «Рубину», в дерби с армейцами он также сделал голевую передачу.

    В последнем матче первой части РПЛ против «Факела» форвард отдал результативный пас на Ярослава Гладышева.

    • Тюкавин – лучший бомбардир бело-голубых с восемью голами.
    • По системе «гол+пас» он делит второй показатель в лиге с Квинси Промесом (по 12 очков).

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    Источник: Официальный сайт РПЛ

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