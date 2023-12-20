Назван лучший игрок РПЛ в ноябре и декабре

Обладателем награды лучшему игроку месяца в РПЛ по итогам ноября и декабря стал нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Вместе с форвардом бело-голубых на приз номинировались Квинси Промес из «Спартака», Максим Глушенков из «Локомотива», Матео Кассьерра из «Зенита» и Руслан Безруков из «Рубина».

Динамовец стал лучшим в двух голосованиях из трех – среди экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (50 процентов голосов). У комментаторов «Матч премьер» большинство голосов получил Максим Глушенков.

В ноябре и декабре Тюкавин отметился результативным действием в каждом туре. Он забил в четырех играх подряд – «Сочи», «Оренбургу», ЦСКА и «Рубину», в дерби с армейцами он также сделал голевую передачу.

В последнем матче первой части РПЛ против «Факела» форвард отдал результативный пас на Ярослава Гладышева.