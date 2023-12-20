Неймар пропустит Кубок Америки-2024

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024

«Прошел еще слишком маленький срок, нет смысла пропускать этапы восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского календаря 2024 года, то есть в августе», – сказал Ласмар.