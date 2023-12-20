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Неймар пропустит Кубок Америки-2024

20 декабря 2023, 08:04
2

Врач сборной Бразилии Родриго Ласмар сообщил, что нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар не сыграет на Кубке Америки-2024

«Прошел еще слишком маленький срок, нет смысла пропускать этапы восстановления. Мы ожидаем, что он будет готов вернуться в начале европейского календаря 2024 года, то есть в августе», – сказал Ласмар.

  • Неймар получил разрыв передней крестообразной связки и мениска в матче отбора ЧМ-2026 против Уругвая (0:2) в октябре этого года.
  • Кубок Америки-2024 пройдет с 20 июня по 14 июля.

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Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Бразилия Неймар
Комментарии (2)
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Дубина
1703051357
Без петушка лучше будет! Так одни понты не больше.
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Илья-Соловьёв-google
1703084284
На этом карьера Неймара закончена...
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