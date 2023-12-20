Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

    Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

    Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников выделил сильнейшего тренера России.

    «Тут вообще сложно. Нужно выбирать из тех команд, которые лидируют. Я назову Сергей Семака, Владимира Ивича и Игоря Осинькина.

    Как по мне, самым сильным тренером сейчас является Осинькин. Каждый год у него потери ведущих футболистов, но команда держится на плаву. В том году они не совсем удачно закончили чемпионат, а сейчас вполне себе ровно идут», – сказал Веретенников.

    • Осинькин в Самаре с 2020 года.
    • Он вернул «Крылья Советов» в РПЛ.
    • Сейчас команда идет в таблице 6-й.

    Новости по теме
    Ларин рассказал, сколько Осинькин и Умяров зарабатывали в «Чертаново»
    Осинькин назвал топ-клубы РПЛ, которые проявляли к нему интерес 6
    Осинькин сказал, сколько денег ему нужно в месяц 13
    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      fgudneld 11 минут назад

      1 0 0 % Ставки на Спорт!!

      З а р а б о т о к на Футбольных Событиях!!

      Информация 1 0 0 % И н с а й д ы
      (Не п р о г н о з ы)

      1 0 0 % Матч на Проверку!!

      Пишите ;

      [email protected]


      (Почту Записывайте сразу)


      Пример ;

      Футбол Турция 20:00
      Антальяспор - Касымпаша
      Первый Тайм Тотал Больше 1,5
      Кф 2,30

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      Исмо 24 минуты назад

      По мне, Юран лучший!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3452

      Suvorov71 28 минут назад

      Подождем когда закончится чемпионат, да даже тогда будет трудно решить кто и что, ну конечно стабильность говорит о многом, исключение помойные, там все ясно, а вот как себя проявят другие клубы будет видно, хотя прошлый год Ростов был хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17552

      Алексей З 44 минуты назад

      Если понятие "держится на плаву" главный аргумент , то Юран с его составом просто гений тренерского искусства.
      Удел многих периферийных клубов это "американские горки ", смотрите на Ростов , Ахмат , теперь КС. Если нет стабильности , то как тренера выделить ?
      Только с топами можно себя проявить и заставить уважать.
      Федотов с Сочами стал вторым , поехал в ЦСКА и тут 2-ой и Кубок. Вот КЛАСС, а тут после 12 , стал 6 и уже лучший...Смешно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69608

      portero 2 часа назад

      Зарабатывает на жизнь Самара, продавая каждый год ведущих игроков....
      Действительно у Осинькина получается собрать парней опять в команду.....

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+