Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников выделил сильнейшего тренера России.

«Тут вообще сложно. Нужно выбирать из тех команд, которые лидируют. Я назову Сергей Семака, Владимира Ивича и Игоря Осинькина.

Как по мне, самым сильным тренером сейчас является Осинькин. Каждый год у него потери ведущих футболистов, но команда держится на плаву. В том году они не совсем удачно закончили чемпионат, а сейчас вполне себе ровно идут», – сказал Веретенников.

Осинькин в Самаре с 2020 года.

Он вернул «Крылья Советов» в РПЛ.

Сейчас команда идет в таблице 6-й.

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