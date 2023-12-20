Веретенников назвал сильнейшего тренера России – это не Семак

Бывший игрок «Ротора» Олег Веретенников выделил сильнейшего тренера России.
«Тут вообще сложно. Нужно выбирать из тех команд, которые лидируют. Я назову Сергей Семака, Владимира Ивича и Игоря Осинькина.
Как по мне, самым сильным тренером сейчас является Осинькин. Каждый год у него потери ведущих футболистов, но команда держится на плаву. В том году они не совсем удачно закончили чемпионат, а сейчас вполне себе ровно идут», – сказал Веретенников.
- Осинькин в Самаре с 2020 года.
- Он вернул «Крылья Советов» в РПЛ.
- Сейчас команда идет в таблице 6-й.
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Источник: «Советский спорт»