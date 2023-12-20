ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси

Всё, песец Месси, посодют...
В Москве правоохранители изъяли крупную партию латиноамериканского кокаина. Ее размер – 673 килограмма.
На кадрах, распространенных ФСБ, видно, что упаковки с запрещенным веществом содержат изображение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.
Изъятый кокаин должен был по каналам контрабанды отправиться в страны Евросоюза. Его стоимость – 2,5 миллиарда рублей.
- Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
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