ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси

В Москве правоохранители изъяли крупную партию латиноамериканского кокаина. Ее размер – 673 килограмма.

На кадрах, распространенных ФСБ, видно, что упаковки с запрещенным веществом содержат изображение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

Изъятый кокаин должен был по каналам контрабанды отправиться в страны Евросоюза. Его стоимость – 2,5 миллиарда рублей.