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    • ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси

    ФСБ изъяла в Москве 673 кг кокаина в упаковках с изображением Месси

    В Москве правоохранители изъяли крупную партию латиноамериканского кокаина. Ее размер – 673 килограмма.

    На кадрах, распространенных ФСБ, видно, что упаковки с запрещенным веществом содержат изображение форварда сборной Аргентины Лионеля Месси.

    Изъятый кокаин должен был по каналам контрабанды отправиться в страны Евросоюза. Его стоимость – 2,5 миллиарда рублей.

    • Месси – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».

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    Источник: РЕН ТВ

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1785

      k611 10 минут назад

      Всё, песец Месси, посодют...

      0
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      Рейтинг: +129

      E5 39 минут назад

      хмм странно, видимо в верхах не договорились

      0
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      ...
      Рейтинг: +7000

      Питерский князь > E5 16 минут назад

      Чудной ты, 673 кг(1тонна), в верхах, это показуха, на фоне того, что творится на самом деле.
      1 тонна, это 1 рабочий день большой машины.
      И то, 327 кг спёрли, из низшего эшелона власти.
      Те кто делали слив акуели, от этой информации, оборжались. Хотели показать силу своей работы в тонну, а тут 600 кг.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +668

      Napaleon Banapart 1 час назад

      Обьявите его в розыск... Улики на лицо.... Дело раскрыто. .. Майорам по подполковнику полковникам генерала...

      0
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      Рейтинг: +6424

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Наверное осуждённый уголовник губошлёп Свинси имел здесь свой преступный интерес. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7000

      Питерский князь > ПалкоВводецъ (returned) 22 минуты назад

      Он организатор.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Evgenijgerasimov607@gmail 1 час назад

      Это предвестник того, что скоро увидим Мосю в чемпионате РПЛ

      0
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      Рейтинг: +923

      eugen-han 1 час назад

      Ничего удивительного, потому что это логично хотя бы потому, что не так давно был скандал с аргентинским героином на борту самолёта российского посольства.

      0
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      Рейтинг: +2613

      Айболид 2 часа назад

      "Каин" пытается с помощью этого изображения перекинуть стрелки на "гнома". В общем путает следы .

      0
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      Рейтинг: +7000

      Питерский князь 2 часа назад

      И самое интересное, куда пропало еще 327 кг?
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7000

      Питерский князь 2 часа назад

      Странно, почему не Марадоны?
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7080

      fakeid 2 часа назад

      проверяйте промеса)

      4
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      Рейтинг: +3452

      Suvorov71 > fakeid 2 часа назад

      вонь помойная всегда вонь, хоть fakeid, хоть его клонТIMOTHY. ну уж больно сильная вонь из питера

      3
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      Рейтинг: +1459

      JIEGEHDA > fakeid 1 час назад

      У него алиби . Его в Дубае прессуют Голландцы .а Спартак силой удерживает

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