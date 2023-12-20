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    • Экс-игрок «Спартака» раскрыл детали бромантанового скандала

    Экс-игрок «Спартака» раскрыл детали бромантанового скандала

    Бывший защитник «Спартака» Александр Белозеров вспомнил детали бромантанового дела 20-летней давности.

    «Врачи во всех командах раньше давали креатин, милдронатик, витамины. Капельницы делали. Вот и в «Спартаке» была витаминизация. Что это допинг, вообще никто не знал... Прилетели в Ирландию, мы с Александром Павленко и Романом Павлюченко – игроки основы сборной. Проверяет меня доктор: «Ох, ну и давление у тебя». – «Да все хорошо». – «Не-не! 145. Сегодня не играешь». Почему – мы даже не догадывались. Чувствовали себя прекрасно. Узнали все, лишь вернувшись в Москву. Нам сказали: «Сдаем анализы». Начали проверять, пару недель проводили процедуры.

    Бромантан мог попасть в мой организм так же, как случилось у Егора Титова? Конечно, мог. Нам же давали витамины – ну, надо было их принимать. Говорили – для восстановления. Окей, мы пили», – сказал Белозеров.

    • Титов был дисквалифицирован за бромантан на год.
    • Экс-врач «Спартака» Артем Катулин говорил, что запрещенный препарат попал в организм Титова через пищевые добавки.
    • У Белозерова за «Спартак» в РПЛ 7 матчей, гол.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +139

      WE ARE FOR PETER 48 минут назад

      Болельщики спартака до сих пор принимают,потому и отшибленные напрочь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      TIMOTHY 1 час назад

      Промес неспроста в команде

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1039

      TIMOTHY 1 час назад

      Постоянно Спартак химичит! Так и чемпионства свои навыигрывал на допинге!

      1
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