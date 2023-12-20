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    Дюков объяснил, почему РФС решил остаться в УЕФА

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

    «Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

    Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», – сказал Дюков.

    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • Ближайший должен состояться в марте против Сербии.

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    Источник: Sport24

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