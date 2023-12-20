Дюков объяснил, почему РФС решил остаться в УЕФА

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Опция по смене конфедерации никуда не уйдет, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении», – сказал Дюков.