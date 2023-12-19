Путин поручил построить центр подготовки для сборных России

Владимир Путин дал поручение.по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

В Сочи должен появиться национальный центр подготовки сборных по футболу.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра.

Доклад – до 30 апреля 2024 г., далее – один раз в полгода. Ответственные: Мишустин М.В., Кондратьев В.И.» – говорится в указе.