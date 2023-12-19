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    • Путин поручил построить центр подготовки для сборных России

    Путин поручил построить центр подготовки для сборных России

    Владимир Путин дал поручение.по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

    В Сочи должен появиться национальный центр подготовки сборных по футболу.

    «Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Краснодарского края и при участии органов публичной власти федеральной территории «Сириус» с учетом ранее данных поручений обеспечить исходя из имеющихся ограничений (в том числе природоохранных) передачу (предоставление) земельных участков, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, с. Веселое, Общероссийской общественной организации спортивной федерации по футболу «Российский футбольный союз» в целях строительства национального центра подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по футболу, а также оказать необходимое содействие в создании такого центра.

    Доклад – до 30 апреля 2024 г., далее – один раз в полгода. Ответственные: Мишустин М.В., Кондратьев В.И.» – говорится в указе.

    • Российские сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • Национальная команда зачастую начинает свои сборы на базе в Новогорске.

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    Источник: сайт Президента России

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    19.12.2023 23:23
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