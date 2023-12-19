Бурунов раскрыл, как он стал болельщиком ЦСКА

Самый медийный фанат ЦСКА Сергей Бурунов рассказал, как он начал болеть за команду.
«Меня судьба к этому подводила. Близкие люди, которые встречались на пути, были болельщиками ЦСКА.
Когда я работал в Театре сатиры, там был администратор – ярый болельщик ЦСКА. С виду интеллигентный человек, отзывчивый. Но стоило выпить немного алкоголя, как из этого человека вырывалась [кричалка] «Атомная бомба».
Я спрашиваю: «Это что такое?», он отвечает: «Ты ничего не понимаешь, это ЦСКА, это наша кричалка». Думаю, вот это дух. Он начал рассказывать, а она до бесконечности. Запомнил это на всю жизнь.
У меня и племянник болел за ЦСКА. Интеллигент, но как только начинался матч...» – сказал Бурунов.
- Москвичи набрали 28 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте.
- Отставание ЦСКА от топ-3 – 4 балла.
Источник: «Это футбол, брат!»