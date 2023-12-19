Бурунов раскрыл, как он стал болельщиком ЦСКА

Самый медийный фанат ЦСКА Сергей Бурунов рассказал, как он начал болеть за команду.

«Меня судьба к этому подводила. Близкие люди, которые встречались на пути, были болельщиками ЦСКА.

Когда я работал в Театре сатиры, там был администратор – ярый болельщик ЦСКА. С виду интеллигентный человек, отзывчивый. Но стоило выпить немного алкоголя, как из этого человека вырывалась [кричалка] «Атомная бомба».

Я спрашиваю: «Это что такое?», он отвечает: «Ты ничего не понимаешь, это ЦСКА, это наша кричалка». Думаю, вот это дух. Он начал рассказывать, а она до бесконечности. Запомнил это на всю жизнь.

У меня и племянник болел за ЦСКА. Интеллигент, но как только начинался матч...» – сказал Бурунов.