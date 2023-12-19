Тикнизян: «Тяжело быть мужем красивой телеведущей»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о знакомстве с Яной Ромашкиной, а также нереализованном желании сделать ей предложение в Италии.

– Как познакомились с Яной?

– Мы познакомились за счет общих друзей, один из них – Константин Марадишвили. Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились.

Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользоваться. И взял с собой кошелек, чтобы оплатить счет.

Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше.

Открою маленький секрет – одним из вариантов было улететь во Флоренцию, чтобы в неформальной обстановке сделать то самое предложение. Но денег на билеты не хватило, поэтому я приехал в Останкино (улыбается).

Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим.