Тикнизян: «Тяжело быть мужем красивой телеведущей»

он 3ае6ал этот хач.. Ему в дом-2 надо, а не в футбол играть...
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о знакомстве с Яной Ромашкиной, а также нереализованном желании сделать ей предложение в Италии.
– Как познакомились с Яной?
– Мы познакомились за счет общих друзей, один из них – Константин Марадишвили. Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились.
Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользоваться. И взял с собой кошелек, чтобы оплатить счет.
Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше.
Открою маленький секрет – одним из вариантов было улететь во Флоренцию, чтобы в неформальной обстановке сделать то самое предложение. Но денег на билеты не хватило, поэтому я приехал в Останкино (улыбается).
Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим.