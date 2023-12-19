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    Тикнизян: «Тяжело быть мужем красивой телеведущей»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о знакомстве с Яной Ромашкиной, а также нереализованном желании сделать ей предложение в Италии.

    – Как познакомились с Яной?

    – Мы познакомились за счет общих друзей, один из них – Константин Марадишвили. Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились.

    Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользоваться. И взял с собой кошелек, чтобы оплатить счет.

    Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше.

    Открою маленький секрет – одним из вариантов было улететь во Флоренцию, чтобы в неформальной обстановке сделать то самое предложение. Но денег на билеты не хватило, поэтому я приехал в Останкино (улыбается).

    Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим.

    • Футболист «Локо» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
    • Тикнизян просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти супругу на работу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3500

      AZ 10 минут назад

      он 3ае6ал этот хач.. Ему в дом-2 надо, а не в футбол играть...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +553

      WILDLING_HRUNDEL 11 минут назад

      Сам нищеброд ,женился и жену заставляет работать с трёх ночи)

      0
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