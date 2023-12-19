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Тикнизян: «Тяжело быть мужем красивой телеведущей»

19 декабря 2023, 19:40
3

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о знакомстве с Яной Ромашкиной, а также нереализованном желании сделать ей предложение в Италии.

– Как познакомились с Яной?

– Мы познакомились за счет общих друзей, один из них – Константин Марадишвили. Встреча была спонтанной, но, честно говоря, Яну увидел за полгода до того, как познакомились.

Заострил внимание на ней, поэтому, когда представилась возможность побывать с ней в одном ресторане, я ей воспользоваться. И взял с собой кошелек, чтобы оплатить счет.

Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше.

Открою маленький секрет – одним из вариантов было улететь во Флоренцию, чтобы в неформальной обстановке сделать то самое предложение. Но денег на билеты не хватило, поэтому я приехал в Останкино (улыбается).

Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим.

  • Футболист «Локо» женился на ведущей «Матч ТВ» 24 октября.
  • Тикнизян просыпается в 3:30 утра, чтобы отвезти супругу на работу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (3)
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AZ
1703004602
он 3ае6ал этот хач.. Ему в дом-2 надо, а не в футбол играть...
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Fialet
1703010681
Блеать, денег на билет не хватило. Какие нищие у нас оказывается футболисты. Но ничего, жинка заработает. Понятно каким образом. Как и все журнашлюшки.
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mutabor0992
1703015576
Так разведись ара!
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