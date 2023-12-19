Аршавин подвел итоги первой части сезона РПЛ для ЦСКА

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты ЦСКА в летне-осенней части сезона.

Москвичи набрали 28 очков в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте.

Отставание ЦСКА от топ-3 – 4 балла.

– Кажется, восьмое место – слишком низко для ЦСКА.

– Так сложилось. По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок.

Понятно, что местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Стечение обстоятельств.

– ЦСКА в этом сезоне больше пропускает и в целом хуже играет в обороне.

– Если бы Дивеев был, мне кажется, было бы меньше минимум на шесть голов.

– Кого им надо покупать?

– Зачем им кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки.