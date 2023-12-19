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    Аршавин подвел итоги первой части сезона РПЛ для ЦСКА

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил результаты ЦСКА в летне-осенней части сезона.

    • Москвичи набрали 28 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 8-м месте.
    • Отставание ЦСКА от топ-3 – 4 балла.

    – Кажется, восьмое место – слишком низко для ЦСКА.

    – Так сложилось. По ощущениям, ЦСКА хорошо проводил осенний отрезок.

    Понятно, что местом ЦСКА не доволен, но по игре – нормально. Стечение обстоятельств.

    – ЦСКА в этом сезоне больше пропускает и в целом хуже играет в обороне.

    – Если бы Дивеев был, мне кажется, было бы меньше минимум на шесть голов.

    – Кого им надо покупать?

    – Зачем им кого-то покупать? Они уже точно выбыли из чемпионской гонки.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 14:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25449

      bset 9 минут назад

      Ну ничего, за золото поборемся. Ну или за сохранение место в верхней половине))

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