Осинькин: «Чтобы была возможность похудеть, нужна большая пауза в работе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о своей слабости к вкусной еде.

– В чем вы неидеальны? Может, вы курите или пьете?

– Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Я с переменным успехом я диеты, то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Слишком сложный отрезок времени был, и я немножечко стал больше, чем раньше.

– Как с этим боретесь?

– Некогда и бороться. Обычно я с этим борюсь, когда межсезонье. Я могу нормально сразу похудеть в этот момент. Из последнего самый большой момент связанный с похудением был связан, когда большая пауза была в ковид. Я прям очень много похудел.

– Сколько сбросили?

– 8-10. Тут не надо говорить количеством. Главное, чтобы это не остановилось, чтобы это продолжилось. У каждого свое слабое место. Наверное, да, вот здесь оно у меня есть. Но уверен, что у меня была бы возможность похудеть, но для этого нужна большая пауза в работе. Мне ее не хочется делать.

– То есть вы стресс заедаете?

– Да, именно так.