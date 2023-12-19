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    • Ивич назвал число позиций в «Краснодаре», на которые будут искать усиление зимой

    Ивич назвал число позиций в «Краснодаре», на которые будут искать усиление зимой

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство клуба в РПЛ по итогам первой части сезона.

    «До начала чемпионата мы не ставили главной целью выиграть РПЛ. Мы верили, что сможем конкурировать со всеми. Мы не боялись, работали, а игроки проявляли большое желание с самого старта лиги.

    И начиная с первого тура, мы почти все время были лидерами. Когда мы провели столько матчей и по-прежнему занимаем первое место в такой сильной лиге, как РПЛ, – это большой успех.

    Сейчас наступила зимняя пауза, во время которой мы будем искать усиление на 2-3 позиции. В отпуске нам нужно хорошо отдохнуть, а затем снова вернуться за работу», – сказал Ивич.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 38 очками после 18 матчей.
    • Ивич руководит клубом с января.

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    Источник: Hot Sport

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