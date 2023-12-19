Аршавин ответил, справедливо ли Джикия потерял место в составе «Спартака»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать Георгия Джикию из основы.

«Гильермо наладил центр защиты и полузащиты. Будь у «Спартака» русский тренер, убрал бы он когда-нибудь Джикию?

Справедливое решение? На мой взгляд, да. Но это на момент, когда убирали.

Сейчас уже два месяца играет Бабич, а Джикия мог вернуть свои кондиции, но этого никто не проверит», – сказал Аршавин.