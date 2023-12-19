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    • Аршавин ответил, справедливо ли Джикия потерял место в составе «Спартака»

    Аршавин ответил, справедливо ли Джикия потерял место в составе «Спартака»

    Член правления «Зенита» Андрей Аршавин оценил решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля убрать Георгия Джикию из основы.

    «Гильермо наладил центр защиты и полузащиты. Будь у «Спартака» русский тренер, убрал бы он когда-нибудь Джикию?

    Справедливое решение? На мой взгляд, да. Но это на момент, когда убирали.

    Сейчас уже два месяца играет Бабич, а Джикия мог вернуть свои кондиции, но этого никто не проверит», – сказал Аршавин.

    • Последнее появление Джикии в составе «Спартака» датировано 4 октября.
    • В РПЛ он не играет более 3 месяцев.
    • Летом истекает контракт Георгия с московским клубом.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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