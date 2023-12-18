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    Аршавин определил три проблемы «Зенита» в этом сезоне

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о результатах петербургской команды в сезоне-2023/24.

    – Честно, в матче с «Пари НН» было грустно. Мы увидели «Зенит» начала чемпионата: игра вторым номером, без моментов, больше мыслей о сохранении преимущества, а не о развитии. Думаю, проблемы видны и у клуба есть понимание, что надо кого-то брать.

    – Какие проблемы у «Зенита»?

    «Зенит» не так ярок в атаке, некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо. У Клаудиньо больше слабых матчей, чем было раньше.

    – Может, тренерский штаб устал?

    – Я пять чемпионств подряд не выигрывал. Конечно, усталость восприятия так или иначе есть. Вот нет…

    – Искорки какой-то.

    – Да. Хорошо, когда ты пришел в новый коллектив: живешь, дышишь. Но мне понравилось, что Семак сказал после матча с «Нижним»: «Мы думали, что в этой части сезона будет хуже». Значит, понимание есть.

    Нет замены игрокам, которых потеряли: Кузяеву и Малкому. Я бы не сказал, что между ними есть какой-то отрыв: Кузяев делал много незаметной полезной работы, был универсалом.

    Игроки, которых взяли, расширили состав, но не вернули потерянное качество.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 20:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 4 минуты назад

      Больше никто не достоин

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 4 минуты назад

      Проблемы у всех есть,а чемпионом по праву останется Зенит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      WILDLING_HRUNDEL 5 минут назад

      Да все нормально у нас! Будем чемпионами

      3
      Ответить
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