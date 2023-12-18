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Аршавин определил три проблемы «Зенита» в этом сезоне

18 декабря 2023, 20:45
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о результатах петербургской команды в сезоне-2023/24.

– Честно, в матче с «Пари НН» было грустно. Мы увидели «Зенит» начала чемпионата: игра вторым номером, без моментов, больше мыслей о сохранении преимущества, а не о развитии. Думаю, проблемы видны и у клуба есть понимание, что надо кого-то брать.

– Какие проблемы у «Зенита»?

«Зенит» не так ярок в атаке, некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо. У Клаудиньо больше слабых матчей, чем было раньше.

– Может, тренерский штаб устал?

– Я пять чемпионств подряд не выигрывал. Конечно, усталость восприятия так или иначе есть. Вот нет…

– Искорки какой-то.

– Да. Хорошо, когда ты пришел в новый коллектив: живешь, дышишь. Но мне понравилось, что Семак сказал после матча с «Нижним»: «Мы думали, что в этой части сезона будет хуже». Значит, понимание есть.

Нет замены игрокам, которых потеряли: Кузяеву и Малкому. Я бы не сказал, что между ними есть какой-то отрыв: Кузяев делал много незаметной полезной работы, был универсалом.

Игроки, которых взяли, расширили состав, но не вернули потерянное качество.

  • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
  • Петербуржцы набрали 36 очков в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 2 балла.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1702926168
ничего существенно нового не сказал зато на МатчТВ балаболит ещё как тут лукавит боится тёплое местечко потерять
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