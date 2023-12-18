Аршавин определил три проблемы «Зенита» в этом сезоне

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин порассуждал о результатах петербургской команды в сезоне-2023/24.

– Честно, в матче с «Пари НН» было грустно. Мы увидели «Зенит» начала чемпионата: игра вторым номером, без моментов, больше мыслей о сохранении преимущества, а не о развитии. Думаю, проблемы видны и у клуба есть понимание, что надо кого-то брать.

– Какие проблемы у «Зенита»?

– «Зенит» не так ярок в атаке, некому заменить тройку Вендел – Барриос – Клаудиньо. У Клаудиньо больше слабых матчей, чем было раньше.

– Может, тренерский штаб устал?

– Я пять чемпионств подряд не выигрывал. Конечно, усталость восприятия так или иначе есть. Вот нет…

– Искорки какой-то.

– Да. Хорошо, когда ты пришел в новый коллектив: живешь, дышишь. Но мне понравилось, что Семак сказал после матча с «Нижним»: «Мы думали, что в этой части сезона будет хуже». Значит, понимание есть.

Нет замены игрокам, которых потеряли: Кузяеву и Малкому. Я бы не сказал, что между ними есть какой-то отрыв: Кузяев делал много незаметной полезной работы, был универсалом.

Игроки, которых взяли, расширили состав, но не вернули потерянное качество.