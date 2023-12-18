Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин оценил возможное назначение Рибальты на пост спортивного директора «Спартака»

    Аршавин оценил возможное назначение Рибальты на пост спортивного директора «Спартака»

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переговорах между «Спартаком» и Хавьером Рибальтой.

    • Испанец занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
    • В октябре он покинул аналогичную должность в «Марселе».
    • Рибальта прилетал в Москву на позапрошлой неделе.

    – Повлечет ли возможное назначение Рибальты в «Спартак» смену тренера?

    – Думаю, нет. Испанец испанца сразу не выгонит. Даже если Абаскаля уберут, назначат иностранца. Хавьер точно не поставит русского тренера.

    Я не знаю, что сделал Эшуорт: кого привел, чем занимался. Поэтому это не смена худшего на лучшее: просто «Спартак» видит в Рибальте сильного специалиста, который имеет опыт работы в России.

    Для «Спартака» – достаточно внятный ход, но как он за ромбик теперь работать будет?

    – Вы переживаете, что «Спартак» станет сильнее с приходом Рибальты?

    – Я не переживаю, но с появлением такого человека «Спартак» станет сильнее. Я считаю, что Хавьер профессионал.

    – Говорили, что Рибальта не имел отношения к трансферам «Зенита».

    – Вендела привел он. Но не думаю, что спортивный директор «Зенита» Рибальта решал по многим трансферам: он искал игроков, просто, может, выбирали не его футболистов. Или последнее слово было не за Хавьером.

    Мы вместе смотрели несколько игр с ним. На мой взгляд, он хорошо понимает игру: все, что говорил по игрокам, мне нравилось. Кто что может, кто где сбавил, кто как играет, кто продвигает мяч.

    При этом у нас были не супергладкие отношения, но Рибальта состоятелен, профессионален. То есть «Спартак» не из космоса берет человека.

    Новости по теме
    Аршавин определил три проблемы «Зенита» в этом сезоне 3
    Чемпион UFC назвал лучшего футболиста в истории России
    Аршавин высказался о возможном уходе ключевого игрока из «Зенита» 6
    Источник: «Это футбол, брат!»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6361

      ПалкоВводецъ (returned) 4 минуты назад

      Будет засланным казачком по отправлению срамтака в Пердив. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37328

      VVM1964 4 минуты назад

      Ну почему Аршавин разглагольствует про Спартак, а не про Зенит ??? Впрочем, они там в Питере все озабочены Спартаком, достаточно посмотреть комменты - их болельщики Зенита дают больше чем мы, ну прям днюют и ночуют на ветках про Спартак !!! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      VPERDIV SPARTAK 26 минут назад

      выживут всех россиян из спама

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      WILDLING_HRUNDEL 52 минуты назад

      Все по плану...скоро крышка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +955

      TIMOTHY 59 минут назад

      Берут агента Газпрома) поможет рыжему в развале спама

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2019

      Дубина > TIMOTHY 32 минуты назад

      Потсосал помойным вася?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +372

      VPERDIV SPARTAK > Дубина 28 минут назад

      По себе судишь косорылый хряк

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+