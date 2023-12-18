Аршавин оценил возможное назначение Рибальты на пост спортивного директора «Спартака»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переговорах между «Спартаком» и Хавьером Рибальтой.

Испанец занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.

В октябре он покинул аналогичную должность в «Марселе».

Рибальта прилетал в Москву на позапрошлой неделе.

– Повлечет ли возможное назначение Рибальты в «Спартак» смену тренера?

– Думаю, нет. Испанец испанца сразу не выгонит. Даже если Абаскаля уберут, назначат иностранца. Хавьер точно не поставит русского тренера.

Я не знаю, что сделал Эшуорт: кого привел, чем занимался. Поэтому это не смена худшего на лучшее: просто «Спартак» видит в Рибальте сильного специалиста, который имеет опыт работы в России.

Для «Спартака» – достаточно внятный ход, но как он за ромбик теперь работать будет?

– Вы переживаете, что «Спартак» станет сильнее с приходом Рибальты?

– Я не переживаю, но с появлением такого человека «Спартак» станет сильнее. Я считаю, что Хавьер профессионал.

– Говорили, что Рибальта не имел отношения к трансферам «Зенита».

– Вендела привел он. Но не думаю, что спортивный директор «Зенита» Рибальта решал по многим трансферам: он искал игроков, просто, может, выбирали не его футболистов. Или последнее слово было не за Хавьером.

Мы вместе смотрели несколько игр с ним. На мой взгляд, он хорошо понимает игру: все, что говорил по игрокам, мне нравилось. Кто что может, кто где сбавил, кто как играет, кто продвигает мяч.

При этом у нас были не супергладкие отношения, но Рибальта состоятелен, профессионален. То есть «Спартак» не из космоса берет человека.