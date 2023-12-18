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  • Аршавин оценил возможное назначение Рибальты на пост спортивного директора «Спартака»

Аршавин оценил возможное назначение Рибальты на пост спортивного директора «Спартака»

18 декабря 2023, 19:50
6

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переговорах между «Спартаком» и Хавьером Рибальтой.

  • Испанец занимал пост спортивного директора «Зенита» с 2018 по 2021 год.
  • В октябре он покинул аналогичную должность в «Марселе».
  • Рибальта прилетал в Москву на позапрошлой неделе.

– Повлечет ли возможное назначение Рибальты в «Спартак» смену тренера?

– Думаю, нет. Испанец испанца сразу не выгонит. Даже если Абаскаля уберут, назначат иностранца. Хавьер точно не поставит русского тренера.

Я не знаю, что сделал Эшуорт: кого привел, чем занимался. Поэтому это не смена худшего на лучшее: просто «Спартак» видит в Рибальте сильного специалиста, который имеет опыт работы в России.

Для «Спартака» – достаточно внятный ход, но как он за ромбик теперь работать будет?

– Вы переживаете, что «Спартак» станет сильнее с приходом Рибальты?

– Я не переживаю, но с появлением такого человека «Спартак» станет сильнее. Я считаю, что Хавьер профессионал.

– Говорили, что Рибальта не имел отношения к трансферам «Зенита».

– Вендела привел он. Но не думаю, что спортивный директор «Зенита» Рибальта решал по многим трансферам: он искал игроков, просто, может, выбирали не его футболистов. Или последнее слово было не за Хавьером.

Мы вместе смотрели несколько игр с ним. На мой взгляд, он хорошо понимает игру: все, что говорил по игрокам, мне нравилось. Кто что может, кто где сбавил, кто как играет, кто продвигает мяч.

При этом у нас были не супергладкие отношения, но Рибальта состоятелен, профессионален. То есть «Спартак» не из космоса берет человека.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аршавин Андрей
Комментарии (6)
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VVM1964
1702922799
Ну почему Аршавин разглагольствует про Спартак, а не про Зенит ??? Впрочем, они там в Питере все озабочены Спартаком, достаточно посмотреть комменты - их болельщики Зенита дают больше чем мы, ну прям днюют и ночуют на ветках про Спартак !!! )))
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FCSpartakM
1702929341
много ума не надо для поисков игроков, когда тебе дают деньги, а когда у тебя общий бюджет 10-20 млн, то тут уже вопрос
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